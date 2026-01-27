대장암 환자 매일 '이것' 마셨더니…생존율↑·재발 위험↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하루 커피 섭취량 늘수록 사망·재발 위험↓

디카페인 커피도 생존율 개선 효과

대장암 환자를 대상으로 한 대규모 관찰연구에서 커피 섭취가 생존율을 높이고 재발 위험을 낮추는 데 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다. 하루 섭취량이 늘어날수록 장기 예후가 개선되는 경향이 관찰됐으며 특히 3기 대장암 환자에게서 효과가 두드러졌다.

기사 이해를 돕기 위한 커피 이미지. 픽사베이

AD

대전대학교 서울한방병원은 동서암센터 조종관 교수 연구팀이 대장암 환자 5442명을 대상으로 진행한 관찰연구를 통해 커피 섭취와 장기 예후 간의 연관성을 확인한 연구 결과를 발표했다고 27일 밝혔다.

연구 결과에 따르면 커피를 섭취하는 대장암 환자는 커피를 마시지 않는 환자에 비해 전체 생존율이 높았으며 대장암 진행 및 재발 위험은 낮게 나타났다. 특히 하루 커피 섭취량이 1잔 늘어날 때마다 사망 및 재발 위험은 약 4% 감소했으며 하루 3잔을 마실 경우 위험 감소 폭은 약 12%로 확대됐다.

이 같은 효과는 3기 대장암 환자군에서 가장 뚜렷하게 나타났다. 해당 환자군에서는 커피 섭취가 사망 위험을 40% 이상 낮추는 것으로 확인됐다.

또한 디카페인 커피에서도 생존율 개선과 재발 위험 감소의 연관성이 관찰됐다. 연구팀은 이를 두고 커피의 긍정적 효과가 카페인 자체보다는 폴리페놀 등 다양한 생리활성 성분이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 크다고 설명했다.

조종관 교수 연구팀은 "이번 연구는 대장암 환자의 장기 생존 관리와 생활 습관 지도에 참고할 수 있는 근거를 제시했다"며 "커피 섭취와 대장암 환자 예후 간의 인과관계를 확정하기 위해서는 향후 추가 연구가 필요하다"고 말했다.





AD

이번 연구에는 대전대 손창규 교수와 김준열 전공의도 참여했으며 연구 결과는 미국암학회(AACR) 공식 학술지인 'Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'(CEBP)에 온라인 게재됐다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>