서구, 10억원 규모 민관협력사업 추진

사회복지·문화예술 분야

지방보조금 공모사업

오는 2월6일까지 접수

광주 서구청 전경

광주광역시 서구가 지역사회 발전과 민관협력 활성화를 위해 10억원 규모의 '2026년 지방보조금 지원사업'을 추진한다.

이번 사업은 민간의 전문성과 역량을 행정에 접목해 정책 추진의 효율성을 높이고 지역공동체 활성화와 주민 복리 증진을 도모하기 위해 마련됐다.

공모를 통해 총 31개 사업, 9억8,500만원을 지원할 예정이며 지원 대상은 사회복지 증진, 문화예술 진흥, 공동체 활성화 등 구정 발전과 공익 증진을 위한 정책 분야다.

신청 자격은 공고일 기준 서구에 소재하거나 서구 주민으로 구성된 법인·단체 등이며 사업별로 자격 제한이 있다.

모집은 오는 2월6일까지이며 보조금 지원을 희망할 경우 서구청 누리집 고시공고란의 관련 서류를 준비해 해당 사업 담당 부서에 방문하거나 우편으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 서구청 기획실 또는 사업 담당 부서에 문의하면 된다.





김이강 서구청장은 "주민들의 삶의 질을 높이고 지역에 활력을 불어넣을 수 있는 참신하고 역량 있는 단체들의 많은 참여를 바란다"며 "예산이 투명하고 내실 있게 집행될 수 있도록 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





