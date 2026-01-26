청년의 富 깨우자… 부산시, '영리하게 끌어모으기' 클래스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 3회 릴레이 특강, 청년 경제자립 중점

부산시가 지역 청년들의 경제적 자립을 돕기 위해 '영끌' 프로젝트를 펼친다. 영혼까지 끌어모아 투자한다는 신조어 '영끌'이 아니라 영리하게 끌어모으기, 이른바 '영끌' 교실이다.

부산시는 오는 2월 12일부터 총 3회에 걸쳐 금융 특강 '부산청년, 빚투 말고 영끌(영리하게 끌어모으기) 클래스'를 연다고 26일 알렸다.

이번 강의는 '부산청년 잡(JOB)성장 프로젝트'의 하나로 시와 9개 지역 대학일자리플러스센터가 함께 운영한다. 시는 무리한 빚내기 투자를 지양하고 데이터와 지식에 기반한 건전한 자산 관리 문화를 확산한다는 취지로 강의를 기획했다.

특강은 2월부터 3월까지 시청에서 오후 2시에 열린다. 주식·부동산·가상자산 등 청년들의 관심이 높은 분야를 주제로 유명 강사들이 참여하며 총 1200여명의 청년이 수강할 예정이다.

첫 강의는 2월 12일 열리며 경제 유튜버 박동호 씨가 사회 초년생을 위한 월급 관리와 상장지수펀드(ETF), 주식 투자 전략을 소개한다. 두 번째 강의는 3월 4일로, 김경필 머니트레이닝랩 대표가 청약 기초와 종잣돈 마련, 전세 사기 예방 등을 다룬다. 마지막 강의는 3월 25일 열리며 가상자산 전문가 고란 씨가 글로벌 시장 흐름과 블록체인 기술을 설명한다.

시는 이번 클래스를 단순한 재테크 강의가 아닌 금융 피해 예방과 정책 안내를 병행하는 프로그램으로 운영한다. 전세 사기 예방 교육을 포함하고 강의 시작 전에는 취업·자산 형성 관련 청년정책을 안내할 계획이다.

현장에 참석하지 못한 청년들을 위해 강연 주요 내용은 영상으로 제작돼 강연 종료 후 일정 기간 온라인을 통해 공개된다.





박형준 시장은 "청년들이 안정적인 자산 관리를 통해 부산에 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

