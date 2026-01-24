국민의힘 주호영, 동대구역 박정희광장서 대구시장 출마선언…"대구 난제 해결 적임자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 주호영(66) 국회부의장이 25일 오후 1시 30분 동대구역 '박정희광장'에서 대구시장 출마를 선언한다.

주 부의장은 이날 출마 선언 직후 국민의힘 대구시당으로 이동해 기자간담회를 갖는다. 이 자리에서 대구의 핵심 현안인 대구·경북 행정통합, 통합신공항, 취수원 이전 등 대구의 미래에 대한 청사진과 구체적인 포부를 밝힐 예정이다.

주호영 국회부의장

주 부의장은 대구의 숙원 사업들은 정치적 결단과 중앙정부와 긴밀한 협상이 필수적인 과제들임을 강조하면서, 전심전력을 다해 대구의 난제들을 해결할 '준비된 최적임자'임을 밝힐 계획이다.

주 부의장은 이날 일정을 기점으로 대구 전역을 돌며 시민들의 목소리를 듣는 민생 소통 행보에 본격적으로 나서 현장에서 답을 찾고, 시민과 함께 해법을 만들겠다는 구상이다.





주 부의장은 20여년 동안 대구경북 지역에서 판사로 근무한 뒤 정계로 진출해 대구 수성구에서 6번째 국회의원에 당선됐으며 현재 국민의힘 소속 국회부의장이다. 이명박 정부 초기 특임장관과 대통령비서실 정무특보 등을 거쳤다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

