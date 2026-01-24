인텔 17% 폭락에 반도체지수 하락…뉴욕증시 혼조 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체지수 1.21% 하락 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.

23일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 285.3포인트(0.58%) 떨어진 4만9098.7에 장을 마쳤다.

S&P 500지수는 전장보다 2.26포인트(0.03%) 상승한 6915.61, 나스닥종합지수는 65.22포인트(0.28%) 오른 2만3501.24에 거래를 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 한 트래이더가 업무를 하고 있다.

3대 주가지수는 모두 하락 출발했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 오후 "만일의 사태에 대비해 미군 대형 함대가 이란 방향으로 가고 있다"고 말한 것이 투자자들의 위험 회피 심리를 자극했다.

하지만 개장 후 저가 매수세가 유입되면서 3대 주가지수는 엇갈린 흐름을 보였다.

나스닥 상승은 중국이 엔비디아 중국 전용칩H200에 대한 수입을 허용했다는 소식으로 엔비디아가 1.59% 상승하는 등 7대 기술주가 알파벳과 애플을 제외하고 대부분 상승한 영향이다. 마이크로소프트는 3.28%, 아마존은 2.06%, 메타는 1.72% 올랐다.

블룸버그는 베이징이 현재 수입이 제한된H200칩 주문을 할 수 있다고 중국 대기업들에 통보했다고 보도했다.

종목별로 전기차는 테슬라가 0.07%, 루시드가 3.57% 하락하는 등 일제히 하락했다. 반도체주는 인텔이 17% 이상 폭락한 영향을 받았다. 반도체지수는 1.21% 하락 마감했다.

인텔은 올해 1분기 실적 전망이 시장의 기대에 미치지 못하자 시간외거래서 13%까지 폭락한 뒤 정규장에서 낙폭을 더 늘려 17% 이상 폭락했다. 인텔은 지난해 4분기 매출 137억달러, 조정 주당순이익(EPS) 15센트를 기록했다고 밝혔다. 그러면서 올해 1분기 매출을 117억달러에서 127억달러 사이로 전망한다고 발표했다. 이는 시장 평균 예상치 125억달러에 못 미치는 수치다.





투자자들은 오는 27일~28일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 와 차기 미국 중앙은행 의장으로 시선을 이동하고 있다. 베선트 재무장관은 트럼프 대통령이 다음 주 차기 미국 중앙은행 의장을 지명할 것이라고 예고한 바 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

