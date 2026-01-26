본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상

전영주기자

입력2026.01.26 08:30

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

가솔린 2477만·HEV 2898만원부터
"여유공간 넓히고 첨단사양 적용 가격"
고객 요청으로 하이브리드 모델 추가

기아의 대표 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 셀토스가 6년 만에 새로운 모습으로 돌아왔다. '디 올 뉴 셀토스(이하 셀토스)'는 차체를 키워 여유 공간을 늘리고 첨단 기능을 다수 확보하면서도 가격 인상은 전작 대비 200만원 수준으로 이루며 상품 경쟁력을 끌어올렸다.


정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 지난 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '디 올 뉴 셀토스 미디어 데이'에서 "고객들은 셀토스에 더 효율적인 연비와 더 넓은 공간을 지속해서 요청했다"며 이같이 말했다.


그러면서 "디 올 뉴 셀토스는 이 지점에서 출발했다. 하이브리드 모델을 추가하고 동급 최고 수준의 적재 공간을 확보했다"며 "소형 SUV에서 경험하기 어려웠던 첨단 사양까지 탑재해서 상품 경쟁력을 갖췄다"고 덧붙였다.


'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 기아가 지난 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 '디 올 뉴 셀토스'를 공개했다. 기아
AD

2세대 셀토스는 1.6 하이브리드와 1.6 터보 가솔린 등 2개 파워트레인으로 운영된다. 1.6 터보 가솔린 모델은 최고 출력 193마력, 최대 토크 27.0kgf·m의 주행 성능을 갖췄다. 4WD 모델은 다양한 노면 상태에 맞춰 ▲스노우 ▲머드 ▲샌드를 선택할 수 있는 터레인 모드가 장착돼 다양한 도로 환경에서 안정적인 주행이 가능하다.


하이브리드 모델은 최대 복합연비가 19.5km/ℓ에 달한다. 브레이크 페달을 밟는 빈도를 줄이는 '스마트회생제동 3.0'과 배터리 충전량을 최적으로 제어하는 '계층형 예측 제어 시스템'을 적용해 효율성을 높였다.


이 모델은 전기차에서만 누릴 수 있었던 '실내 V2L(외부로의 전력 공급)' 기능이 탑재된 것이 특징이다. 220V 기준 최대 출력 전력 3.52㎾로 캠핑을 비롯한 야외 활동에서 부담 없이 전자기기를 사용할 수 있다.


'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 기아가 지난 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 '디 올 뉴 셀토스'를 공개했다. 기아

아울러 2세대 셀토스는 패밀리카로도 손색없도록 1세대 대비 몸집을 키웠다. 전장은 40㎜, 축간거리는 60㎜ 길어졌고 2열 레그룸(앞좌석과 거리)은 25㎜를 추가 확보됐다. 이에 따라 2열은 최대 24도까지 자유롭게 조절 가능한 리클라이닝 시트를 적용해 편의성을 높였다.


적재 용량은 536ℓ이며 수납공간이나 소품걸이를 장착할 수 있는 '기아 애드기어'도 확보했다. 손용준 기아 국내상품1팀장은 "화물 공간은 길이와 면적이 늘어나다 보니 여행용 캐리어가 하나 더 들어갈 수준으로 넓어졌다"고 설명했다.


'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 손용준 기아 국내상품1팀장이 지난 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '디 올 뉴 셀토스 미디어 데이'에서 첨단운전자보조시스템(ADAS) 같은 사양을 소개하고 있다. 기아

차세대 셀토스는 동급 차량에서는 보기 힘들었던 첨단 기능이 대거 들어갔다는 점도 주목할 만하다. ▲전방 충돌방지 보조 2 ▲고속도로 주행 보조 2 ▲스티어링 휠 그립 감지 ▲운전자 전방 주시 경고 카메라 ▲차로 유지 보조 2 ▲9개 에어백 ▲후진 가이드 램프 같은 안전 사양을 탑재했다.


손 팀장은 "셀토스는 초보 운전자의 생애 첫 차로 인기 선택지인 만큼 첨단운전자보조시스템(ADAS) 같은 사양을 강화해 걱정과 부담을 덜고 주행할 수 있도록 했다"며 "차량과 자연스레 소통 가능한 인공지능(AI) 어시스턴트로 일상 속 차량과의 연결성도 강화했다"고 했다.


'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 기아 '디 올 뉴 셀토스'. 기아
'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 기아 '디 올 뉴 셀토스'. 기아

디자인에서는 정통 SUV의 스타일과 전동화 모델에서 차용한 미래 지향적인 이미지를 더했다. 전면부에는 넓은 라디에이터 그릴로 강인한 모습을, 스타맵 시그니처 라이팅으로 기아의 패밀리룩을 구현했다. 후면부에는 테일게이트를 연결하는 램프를 통해 안정적인 이미지를 더했고 'ㄱ'자 모형의 테일램프로 차체의 견고함을 담았다.


실내에는 12.3인치 클러스터와 5인치 공조, 12.3인치 인포테인먼트 시스템을 결합한 파노라믹 와이드 디스플레이를 장착해 공간이 더 넓어 보이게 했다. 파노라마 선루프를 새롭게 더하기도 했다.


셀토스의 외장 색상은 6종의 유광 컬러인 ▲스노우 화이트 펄 ▲아이스버그 그린 ▲그래비티 그레이 ▲아이보리 실버 ▲프로스트 블루 ▲퓨전 블랙과 2종의 투톤 컬러인 ▲퓨전 블랙/스노우 화이트 펄 ▲퓨전 블랙/아이스버그 그린으로 구성된다. 디자인 특화 트림인 X-라인 전용으로는 2종의 무광 컬러 ▲아이보리 매트 실버 ▲마그마 매트 레드가 있다.


'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상 왼쪽부터 이민영 기아넥스트디자인내장1팀장, 손용준 국내상품1팀장, 장수진 기아넥스트CMF팀장, 정두석 MSV프로젝트4팀 책임연구원, 안서희기아넥스트디자인외장2팀장. 기아

기아는 27일 계약을 시작한 뒤 이달 말부터 차례로 출고하고 고객에게 인도할 계획이다.


가격은 1.6 가솔린 터보 모델 ▲트렌디 2477만원 ▲프레스티지 2840만원 ▲시그니처 3101만원 ▲X-라인 3217만원이다. 1.6 하이브리드 모델은 ▲트렌디 2898만원 ▲프레스티지 3208만원 ▲시그니처 3469만원 ▲X-라인 3584만원이다. 개별소비세 3.5% 기준이고 하이브리드 모델은 환경친화적 자동차 세제혜택을 반영한 가격이다. 손 팀장은 "LED 헤드램프와 9개 에어백, ADAS 기본화 같은 다채로운 사양이 적용됨에 따라 불가피하게 가격을 인상하게 됐다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

기아는 맞춤형 구매 혜택과 전용 금융 프로그램을 운영한다. 3.6% 금리에 차량 구매가의 최대 70%를 36개월 유예할 수 있는 '잔가보장 유예형 할부'는 2477만원의 셀토스 구매 시 36개월간 매달 6만원(선수금 29% 기준) 상당의 월 납입금만 납부하면 된다. 또 신입사원 및 신혼부부가 1분기 중 차량을 출고하면 10만원 상당의 주유비를 지원한다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기