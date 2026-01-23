본문 바로가기
[인사]한국은행

김혜민기자

입력2026.01.23 15:21

◇부서장 보임

윤리경영실장 김상규 ▲지속가능성장실장 최영주 ▲커뮤니케이션국장 이석우 ▲정보보호실장 이재율 ▲경제통계1국장 김영환 ▲금융업무국장 김태정 ▲프랑크푸르트사무소장 강태수 ▲런던사무소장 서평석 ▲북경사무소장 이재화 ▲상해주재 김철 ▲감사실장 신재혁 ▲목포본부장 김준철 ▲광주전남본부장 황광명 ▲충북본부장 송대근 ▲인천본부장 최병오 ▲경기본부장 진수원 ▲경남본부장 성광진 ▲포항본부장 이덕배 ▲강남본부장 최인방


◇1급 승진

기획협력국 신현길 ▲IT전략국 하혁진 ▲경제모형실장 이정익 ▲통화정책국 박영환 ▲국제협력국 곽상곤 ▲인천본부장 최병오 ▲인사경영국 소속 송상진 ▲인사경영국소속 송재창 ▲인사경영국소속 정흥순


◇1급 이동

윤리경영실 정일동 ▲커뮤니케이션국 민준규 ▲경제교육실 김병기 김용복 김정훈 남택정 박완근 신승철 왕정균 장정석 조태형 ▲인사경영국 최재효 한승철 ▲경제연구원 나승호 ▲인사경영국소속 이홍직


◇2급 승진

IT전략국 김은정 송상범 윤재호 ▲인사경영국 권태율 ▲조사국 백재민 ▲금융결제국 고경철 이상호 ▲금융업무국 이종상 ▲발권국 김수영 ▲국제국 임영진 ▲외자운용원 김용환 ▲경제연구원 김태경 ▲광주전남본부 오석은 ▲제주본부 가국 ▲인사경영국소속 구자천 김기봉 김민수(前금융통계팀) 박기덕 박충원 주성제 한민


◇2급 이동

기획협력국 장은종 ▲윤리경영실 박준민 ▲커뮤니케이션국 유경훈 이재원 ▲경제교육실 박철우 ▲인재개발원 김진국 안상임 ▲경제통계1국 문혜정 박창현 ▲경제통계2국 박영환(前통계기획부) 서정석 이관교 ▲금융안정국 서영기 송길성 안상기 ▲금융시장국 황영웅 ▲발권국 김영진 ▲국제국 허현 ▲외자운용원 고승환 권용훈 ▲경제연구원 한재현 ▲감사실 한경철 ▲경남본부 김민우 ▲울산본부 이진원 ▲인사경영국소속 방중권 성병묵


◇3급 승진

공보관 신영석 ▲IT전략국 김진만 임현덕 ▲조사국 정원석 최창훈 ▲금융안정국 임영주 최은지 ▲금융결제국 박지순 최병현 ▲발권국 차재훈 ▲국제국 김현희 ▲프랑크푸르트사무소 박동민 ▲국제협력국 구종환 ▲감사실 최신 ▲부산본부 서자영 ▲대구경북본부 이지혜 최기산 ▲대전세종충남본부 조미경 ▲강원본부 남윤미 ▲제주본부 강석창 ▲경기본부 최혜정 ▲경남본부 김영일 ▲강릉본부 이승우 ▲포항본부 박준석 ▲인사경영국소속 박신영 최준


◇3급 이동

▲공보관 곽창용 ▲기획협력국 나영인 노재광 이도경 ▲금융통화위원회실 권도근 ▲비서실 최지아 ▲커뮤니케이션국 강신영 최진만 ▲IT전략국 김진호 이창건 주현식 ▲인사경영국 김상호 ▲인재개발원 장현순 ▲조사국 김보성 정성엽 ▲경제통계1국 김윤겸 최용운 ▲금융안정국 박나연 조성민 ▲통화정책국 강경아 박주하 배문선 안세현 장석환 ▲금융시장국 김보경 ▲금융결제국 오진하 장진욱 ▲발권국 김혜경 이향미 홍수성 ▲국제국 권나은 김현철 윤승완 ▲프랑크푸르트사무소 김낙현(前외화자금결제팀) ▲런던사무소 하세호 ▲북경사무소 유희준(前국제국) ▲국제협력국 김승주 ▲외자운용원 김연 김자영 염기주 ▲경제연구원 박혜진 이승현 ▲감사실 신지선 안주은 ▲대전세종충남본부 채민석 ▲인천본부 김진희 ▲제주본부 김부강 ▲인사경영국소속 조수영 황지용


◇4급 승진

기획협력국 김현호 ▲IT전략국 김경홍 배정주 ▲경제통계1국 임연빈 ▲경제통계2국 이재운 이채현 ▲금융업무국 배주원 이유경 ▲국제협력국 박지수 ▲외자운용원 김지우 최재혁 ▲부산본부 금정현 ▲광주전남본부 박건우 ▲대전세종충남본부 김윤재 박서희 ▲강원본부 신하늘 ▲제주본부 강창욱 ▲경기본부 김승갑 이다혜 ▲경남본부 김지윤 허성혁 ▲강릉본부 홍준의 ▲인사경영국소속 김선안 배기원


◇4급 이동

공보관 한승혁 ▲기획협력국 강재훈(前금융제도팀) 문세미 이수민 이은지 홍지연 ▲금융통화위원회실 구병수 권영순 성유림 이승호 이은국 ▲지속가능성장실 김재영 ▲커뮤니케이션국 신지원 오세윤 정기영 ▲IT전략국 송형구 오용근 이성호 전민제 정희원 ▲인사경영국 곽승주 권수진 김나영 김부경 박범기 양재운 윤동재 이웅 ▲인재개발원 박동훈 정서림 ▲조사국 김윤경(前재정경제부) 김재휘 김형진 원영진 허수정 황설웅 황수빈 ▲경제통계1국 김단비 김민선 최종윤 ▲경제통계2국 석미란 유지인 이슬기 ▲금융안정국 김민재 김영주 김은우 박상훈 임성용 전형재 조광래 조든찬 홍준유 ▲통화정책국 김정훈 손성보 최지영(前부산경제조사팀) 허성준 허정 ▲금융시장국 백승수 이서현(前예산회계팀) 이진우 최대한 허진우 ▲금융결제국 고종석 김휘인 민다한 지성민 최지원 ▲금융업무국 안상현 ▲발권국 이지영(前육아휴직) 정문기 ▲국제국 김진미 신동건 전영호 진승민 ▲워싱턴주재 김용재 ▲국제협력국 김태호 오민석 정우성 ▲외자운용원 김용건 심영섭 이중협 장병훈 정영철 ▲경제연구원 남충현 이민영 ▲감사실 박재성 이유나 조영숙 한재근 ▲부산본부 김태훈(前국민계정기획팀) ▲대구경북본부 김미주(前디지털미디어운영팀) 부유신 정주상 ▲광주전남본부 이수형 ▲전북본부 오은영 조형배 ▲충북본부 강규휘 임상은 ▲인천본부 박도영 임계원 정지현 ▲경기본부 남명훈 홍영은 ▲울산본부 안희훈 ▲포항본부 한상진 ▲강남본부 김종원 이혜민 ▲인사경영국소속 김다인 김수지 배수연 최종호 황재현


◇5급 승진


부산본부 박현정 ▲대구경북본부 신윤주 ▲광주전남본부 김순례 ▲대전세종충남본부 설미영 안선화 ▲충북본부 이혜란 ▲강원본부 김영미 ▲인천본부 김은숙 우현진 ▲울산본부 김미정




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

