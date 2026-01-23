李대통령 "코스피 5000 돌파로 국민 재산 늘어…국민연금 고갈 걱정 없어졌다"

이 대통령, 23일 울산 타운홀 미팅
"주가상승으로 국민연금 250조 늘어"
이재명 대통령은 23일 코스피 지수가 5000포인트를 돌파한 것에 대해 "대한민국 기업들이 제대로 평가받으면 국민 모두의 재산이 늘어나는 것"이라고 평가했다.
이 대통령은 이날 오후 울산에서 '미래 산업의 실크로드, 울산에서 열다'를 주제로 열린 타운홀미팅에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "국민연금이 우리나라 주식을 가지고 있는데 그게 (주가 상승으로) 250조원 정도 늘어난다"며 "국민연금이 몇 년도에 고갈되느니, 나는 연금을 냈는데 못 받고 죽을 것 같다느니 이런 (우려가) 거의 다 없어졌다"고 설명했다. 그러면서 "최소한 여기 있는 분들 대부분은 (국민연금) 고갈 걱정을 안 해도 된다"고 했다.
또 이 대통령은 또 "주가가 오른 것하고 나하고 뭔 상관이냐, 심지어 일부는 나는 왜 떨어지기만 하냐, 나는 왜 곱버스인지 인버스인지 사서 나락으로 떨어지고 있냐 (하는 얘기가 있다)"면서 "세상의 이치가 그런 것"이라고 말하기도 했다.
코스피 5000 달성은 이 대통령의 대선 공약으로 22일 사상 처음으로 5000선을 넘겼다. 이후 코스피 지수는 다시 밀리다 23일 장 초반 하루 만에 5000선을 회복하며 반등에 나선 모습이다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
