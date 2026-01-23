작년 일평균 외환거래액, 통계개편 후 '최대'…"해외투자 급증 등 영향"

한은 '2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향'
지난해 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자가 모두 늘면서 은행의 하루 평균 외환 거래액이 통계 개편 이후 최대치를 나타냈다.
23일 한국은행이 발표한 '2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 807억1000만달러로 2024년 689억6000만달러 대비 117억4000만달러(17.0%) 증가했다. 2008년 통계 개편 이후 연중 기준 최대치다. 증가 폭과 증가율도 통계 개편 이후 최대치를 나타냈다.
한은 관계자는 "외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가한 데 따른 결과"라고 설명했다.
국제수지 기준 거주자 해외증권투자는 2024년 연간 722억달러에서 지난해 1~11월 1294억달러로 79.2% 증가했다. 같은 기간 외국인 국내증권투자도 220억달러에서 504억달러로 129.1% 늘었다.
상품별로는 현물환 거래 규모가 323억8000만달러로 전년 대비 67억달러(26.1%) 증가했으며 외환파생상품 거래 규모는 483억3000만달러로 전년 대비 50억4000만달러(11.6%) 늘었다.
지금 뜨는 뉴스
은행별로는 국내은행의 거래 규모가 375억4000만달러로 전년 대비 65억8000만달러(21.2%) 증가했다. 외은지점의 거래 규모는 431억7000만달러로 전년 대비 51억7000만달러(13.6%) 늘었다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>