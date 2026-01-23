KoAct 배당성장액티브, 2.5% 특별 배당

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성액티브자산운용은 'KoAct 배당성장액티브' ETF가 2.5%의 특별배당을 실시한다고 23일 밝혔다.

특별 배당의 배경은 국내 지수 상승에 따른 우수한 성과 덕분이다. 현재 연초 대비 약 16.6%, 1년 약 84.3% 수익률을 기록했다. 삼성액티브자산운용 관계자는 "국내 증시의 견고한 상승세 속에서 거둔 우수한 성과를 투자자들과 공유하기 위해 특별 배당을 지급하기로 결정했다"고 말했다.

KoAct 배당성장액티브는 지난 7월 2.5%의 특별배당을 지급한 바 있으며, 분기별 배당을 1.5%에서 2.5% 수준으로 지속하고 있다.

특별배당을 받기 위해서는 분배락 전일인 1월 28일까지 해당 ETF를 매수해야 한다. 분배락일은 1월 29일이며, 실제 분배금 지급 예정일은 다음달 3일이다.

KoAct 배당성장액티브는 배당이 지속 확대되는 배당성장주에 투자한다. 이에 따라 최근 증시 활성화 수단으로 주주환원 활성화 정책이 강조되면서 현금 흐름이 개선되는 기업을 엄선해 투자하는 배당성장액티브의 투자전략도 부각 받고 있다. 미래 이익이 늘어나고 주주환원이 성장하는지를 점검해 배당은 물론 자사주 매입 여력까지 확인하기 위해서다. 배당은 물론 자사주 관련해서 정책 변화가 기대되는 만큼 고른 종목 선정 역량이 돋보이는 부분이다.

지수를 추종해서는 포착할 수 없는 기업의 미세한 변화를 읽어내기 위해, 정략적 수치 분석과 정성적 개별 기업발굴을 병행하는 액티브 전략은 시시각각 변하는 시장 환경에 발 빠르게 대응이 가능하다.

KoAct 배당성장액티브는 ▲삼성전자(22.9%) ▲SK하이닉스(14.1%)를 중심으로 반도체 업종에 높은 비중을 두고 있다. 현대차(5.4%) , 한국카본(2.3%), HD현대중공업(2.3%), 삼성물산(2.2%) 등 주주환원 의지가 강력한 78개 우량 기업을 엄선해 담고 있다. 배당 수익률이 높은 종목을 담는 '고배당' 전략이 아니라, 현금 흐름이 개선되고 미래 이익이 늘어나 실제 자사주 매입 및 배당 확대로 이어질 수 있는 배당성장 기업에 집중한 것이 주효했다는 평가다.





지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "일반 고배당 종목의 경우는 이미 이익과 배당 성향이 높기 때문에 배당소득분리과세 법안이 통과된다고 해도 기존 대비 배당금의 상승이 높지 않을 수 있다"며 "일반 고배당 종목 대비 배당금이 성장할 수 있는 배당성장 종목에 투자하면 좋은 성과를 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

