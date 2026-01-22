'괴테는 모든 것을 말했다' '진보를 위한 주식투자'...베스트셀러 1위

교보문고 '괴테는 모든 것을 말했다'

예스24 '진보를 위한 주식투자'

스즈키 유이의 '괴테는 모든 것을 말했다'가 교보문고 종합 베스트셀러 1위에 등극했다. 연초 소설 강세를 이어가는 데 큰 역할을 하며 20~40대 독자층 전반에서 고른 관심을 얻었다.

AD

모건 하우절의 '돈의 방정식'은 출간과 동시에 종합 2위에 올랐다. 구매 독자층을 살펴보면 남성 독자가 67.8%로 높았고, 이 가운데 40대 남성 독자의 구매 비율이 23.8%로 주요 구매층을 형성했다. 또한 저자의 이전 도서 '돈의 심리학'도 에디션판 출간과 함께 종합 23위에 진입하며 다시 한번 주목받았다. 모건 하우절은 경제경영 분야를 대표하는 베스트셀러 저자로 자리매김했다.

넷플릭스 예능 '흑백요리사 2'의 인기는 서점가에도 큰 영향을 미쳤다. 최종 우승자 최강록의 에세이 '요리를 한다는 것'은 무려 82계단 상승하며 종합 18위에 올랐다. 남성 독자의 구매 비중이 상대적으로 높았으며, 특히 30대 남성 독자층이 24.7%를 차지해 남성 팬덤의 영향력이 두드러졌다. 요리 분야 1위 역시 '최강록의 요리 노트'가 차지했으며, '수퍼판 우정욱 레시피', '나폴리 맛피아 시크릿 레시피', '선재 스님의 사찰음식' 등 프로그램 출연 셰프들의 레시피북도 요리 분야 베스트셀러 상위권에 이름을 올렸다. 요리 경연 프로그램의 흥행에 힘입어 요리 분야 매출은 전년 동기(1월 1일~1월 21일 기준) 대비 20.6% 증가했다.

예스24 1월 3주 종합 베스트셀러 순위에서는 광수네복덕방 대표이자 경제 분야 전문가 이광수 교수의 '진보를 위한 주식투자'가 3주 연속 1위를 기록했다. 2025년 아쿠타가와상 수상작 '괴테는 모든 것을 말했다'는 지난주와 동일하게 2위를 유지했고, 2016년 출간된 노부미의 그림책 '엄마가 유령이 되었어!'는 역주행하며 3위에 올랐다. 모건 하우절의 신작 '돈의 방정식'은 4위로 진입했으며, '흑백요리사 2' 우승자 최강록 셰프의 에세이 '요리를 한다는 것'은 5위를 차지했다.

새해를 맞아 투자 전략에 대한 독자들의 관심도 높아지고 있다. '진보를 위한 주식투자'는 50대 독자의 구매 비율이 47.9%로 가장 높았으며, 40대 독자가 27.6%로 뒤를 이었다. 이어 107만 구독자를 보유한 투자 멘토 '박곰희TV'의 '박곰희 연금 부자 수업'이 7위, 경제 전문 크리에이터 '백억남'의 '자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제 공부'가 9위에 오르며 출판계 전반에 투자 열풍을 입증했다.

SNS에서는 '엄마들을 울린 그림책'이 화제를 모으며 역주행 중이다. 2016년 출간된 '엄마가 유령이 되었어!'는 육아 인플루언서 '오열맘'의 릴스 영상에서 소개되며 'F 엄마들의 금기 도서'로 입소문을 탔고, 해당 영상은 조회 수 200만 회를 돌파했다. 이 책은 최근 3개월 연속(2025년 11월~2026년 1월) 판매 급증세를 보이며 전주 대비 63.6% 증가했다. 배우 한가인이 유튜브에서 추천한 '우리는 언제나 다시 만나'는 전주 대비 87.9% 판매량이 늘며 종합 21위에 올랐다. 두 책 모두 40대 여성 독자의 구매 비율이 절반을 넘긴 것으로 나타났다.

한편, 넷플릭스 예능 '흑백요리사 2'의 흥행에 힘입어 최강록 셰프의 '요리를 한다는 것'은 전주 대비 94% 판매량이 급증하며 종합 5위에 올랐다. 요리책 '최강록의 요리 노트'는 종합 16위에 자리하며, 두 책은 각각 에세이 및 가정살림 분야 1위를 차지했다.

세계적인 베스트셀러 '불변의 법칙'과 '돈의 심리학'의 저자 모건 하우절은 신작 '돈의 방정식'으로 다시 독자들을 만났다. 이 책은 1월 5일 출간 이후 2주 만에 종합 4위에 오르며 주목받았다. 전주 대비 판매량은 251.8% 급증했으며, 40대 독자가 43.6%로 가장 높은 구매 비율을 보였다. 특히 40대 남성 독자(29%)의 관심이 두드러졌다.





AD

모건 하우절은 '돈의 방정식'에 대해 "'돈의 심리학'을 잇는 완벽한 후속작"이라고 밝혔다. 이 책은 예산표나 요령, 만능 해법을 제시하기보다 '돈과 나의 관계'가 어떻게 선택을 좌우하는지, 그리고 그 관계를 어떻게 바꿔야 '돈이 나를 위해 일하게 할 수 있는지'를 조명한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>