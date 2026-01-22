목포시, 2026년 달라지는 시책 '한눈에' 정리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지·일자리 등 43개 정책 변화

목포시 청사.

전남 목포시는 새해를 맞아 시민 생활과 밀접한 주요 제도와 시책 가운데 달라지는 내용을 정리해 공개했다.

시에 따르면 내년부터 새롭게 추진되는 사업 11건과 기존 제도의 선정 기준 완화 및 지원 금액 인상 32건 등 총 43개 정책이 포함됐다. 분야는 보건·복지·여성과 일자리·경제·인구, 문화·교통, 해양·수산·환경 등 시민 일상과 직접 맞닿은 영역 전반에 걸쳐 있다.

보건·복지·여성 분야에서는 목포형 통합돌봄 사업인 '목포 돌봄 365'를 새롭게 시행한다. 의료와 요양, 돌봄 서비스를 연계해 65세 이상 노인과 장애인 등 복합적인 돌봄이 필요한 시민이 기존 거주지에서 연중 안정적인 서비스를 받을 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

이와 함께 임신부 백일해 예방접종 백신 지원과 암 환자 가발 구입비 최대 50만 원 지원 등 생활 밀착형 건강 지원 사업도 추진된다. 주요 복지 제도도 전반적으로 확대된다. 기초연금과 장애인연금은 각각 2% 인상되고, 생계급여는 6.51% 인상된다. 의료급여는 부양의무자 기준이 폐지되며, 아동수당은 지급 연령이 8세에서 9세로 확대되고 지급 금액도 5% 인상된다.

일자리·경제·인구 분야에서는 청년과 근로자를 위한 공간과 지원이 강화된다. 목포청년센터 '누리'는 2026년 3월 개관해 취·창업 지원과 교육, 문화, 소통 기능을 결합한 청년 활동 거점으로 운영될 예정이다.

또한 삽진산업단지에 조성된 산업단지 복합문화센터는 2026년 7월부터 본격 운영에 들어가 작업복 세탁소와 피트니스실, 회의실 등 근로자 편의시설을 제공한다.

문화·교통 분야에서는 시민의 문화 향유 기회 확대와 이동 부담 완화를 위한 정책이 확대된다. 통합문화이용권(문화누리카드)은 지원금이 인상되며, 청년 문화예술패스는 지원 연령 확대와 함께 지원 금액이 5만 원 상향되고 영화 관람에도 사용할 수 있도록 개선된다.

대중교통비 환급 지원 사업(K-패스)은 기존 정액권 혜택이 확대되고, 65세 이상 어르신을 위한 새로운 환급 유형이 도입돼 교통비 부담 완화 효과가 기대된다.

해양·수산·환경 분야에서는 섬 지역 주민의 의료 접근성을 높이기 위해 원격진료 시스템 사업인 '어복버스'를 운영한다. 아울러 친환경 교통체계 전환을 유도하기 위해 내연기관 차량을 폐차하거나 처분하고 전기차를 구입할 경우 추가 지원금을 제공하는 등 전기차 전환 지원 사업도 확대된다.

시는 이 같은 달라지는 제도와 시책을 시 누리집에 게시해 시민들이 쉽게 확인할 수 있도록 할 예정이다.





시 관계자는 "2026년부터 시행되는 제도와 시책은 시민의 일상에 실질적인 도움이 되도록 설계된 정책들"이라며 "복지와 일자리, 문화, 교통 등 각 분야에서 변화가 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 세심하게 챙기겠다"고 말했다.





