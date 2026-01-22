매킬로이 "PGA 투어와 LIV 골프 통합 쉽지 않다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

히어로 두바이 데저트 클래식서 입장 표명

2023년 합병 선언 이후 지지부진한 움직임

"한쪽이 양보하는 장면은 상상하기 어렵다"

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 미국프로골프(PGA) 투어와 LIV 골프의 통합에 부정적인 입장을 드러냈다.

매킬로이는 21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 DP월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식 공식 기자회견에 참석해 "PGA 투어와 LIV 골프가 다시 통합하기에는 너무 멀리 떨어졌다"며 "지금은 통합을 상상하기 어려운 상황"이라고 솔직하게 말했다.

PGA 투어는 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프가 2022년 출범한 이후 팽팽한 대립을 이어왔다. LIV 골프가 PGA 투어 정상급 선수들을 빼내 가면서 PGA 투어는 LIV 골프로 옮긴 선수들의 대회 출전을 금지하는 방법으로 맞서왔다. 이후 LIV 골프 출범 1년 만인 2023년 6월 두 단체는 전격 합병을 선언했으나 이후 2년 반이 넘도록 실질적인 통합 움직임은 거의 없는 것이 사실이다.

최근 LIV 골프에서 뛰던 브룩스 켑카(미국)가 PGA 투어로 복귀하는 등 두 단체가 하나로 합칠 기미는 좀처럼 보이지 않는다. '골프광'인 도널드 트럼프 미국 대통령도 지난해 "두 단체 통합 협상은 러시아와 우크라이나 전쟁 종전 협상보다 더 복잡하다"고 말했을 정도다.





LIV 골프 출범 초기에 LIV 골프에 부정적인 견해를 적극적으로 밝혔던 매킬로이는 "두 단체 통합 협상 과정에서 한쪽이 양보하는 장면은 상상하기 어렵다"며 "이상적인 통합은 양쪽이 모두 승리했다고 느껴야 하지만, 현실적으로 그렇게 되기는 쉽지 않다"고 진단했다.





