추억의 국민학교 떡볶이, 설 명절 선물세트 5종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

분식 브랜드 '추억의 국민학교 떡볶이'를 운영하는 이엔크리에이티브(대표 최순종)가 다양한 소비자 니즈를 반영한 설 선물세트 5종을 출시한다. 이번 선물세트는 실온·냉동 제품을 아우르는 구성과 가격대별 선택지를 마련해 명절 선물은 물론 가정 간편식(HMR) 수요까지 폭넓게 공략했다.

이번에 선보인 설 선물세트는 ▲실온 제품 중심의 KPOP 세트, 뉴트렌드 세트 ▲냉동 제품으로 구성된 국떡세트, 시그니처세트, 프리미엄 세트 등 총 5종이다.

KPOP 세트는 'KPOP 구슬떡볶이' 3종과 'KPOP 구슬라볶이' 2종으로 구성되어 간편한 조리와 실속형 명절 선물을 찾는 소비자에게 적합하고, 뉴트렌드 세트는 '오리지널 컵볶이'와 '구슬떡볶이', '불구슬떡볶이', '한강 라볶이', '만능소스' 등 다양한 메뉴를 한 번에 즐길 수 있도록 구성했다.

냉동 제품으로 구성된 국떡 세트는 '오리지널·매운맛·로제 떡볶이'와 '쫄볶이', '떡꼬치', '모둠튀김' 등으로 구성돼 가족 단위 소비자에게 추천되며, 시그니처 세트는 '오리지널 떡볶이'와 '라볶이', '짜장·로제' 메뉴, 분식류를 고루 담아 '추억의 국민학교 떡볶이'의 대표 메뉴를 폭넓게 경험할 수 있도록 했다.

가장 풍성한 구성의 프리미엄 세트는 다양한 떡볶이 메뉴와 분식류, 재사용이 가능한 보냉 가방을 함께 구성해 명절 선물용으로 활용도를 높였다.

이번 설 선물세트는 가격대별로 다양하게 구성해 소비자 선택권을 확대한 것이 특징이다. 특히 지난해 출시한 신규 브랜드 KPOP 제품으로만 구성한 실온 선물세트는 합리적인 구성과 트렌디한 제품 조합으로 출시 전부터 소비자들의 관심을 받고 있다.

실제로 '추억의 국민학교 떡볶이'는 미국 한인마트를 통해 실온 선물세트 약 1만4000개를 판매하며 실온 제품에 대한 선물 수요를 확인한 바 있다. 이를 바탕으로 이번 설 시즌 선물세트는 실온 라인업을 한층 강화하는 한편 설 명절을 맞아 최대 32% 할인된 가격으로 고객들의 부담까지 덜었다는 평가다.





AD

'추억의 국민학교 떡볶이' 관계자는 "명절 선물에 대한 부담은 줄이고 받는 사람이 만족할 수 있도록 다양한 구성의 선물세트를 준비했다"며 "앞으로도 명절과 시즌 등 소비자의 니즈에 맞춘 다양한 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>