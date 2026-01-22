본문 바로가기
부산교육청, 학생 마음건강 전면 강화… 예방부터 회복까지 책임진다

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.22 09:46

자해·자살 고위험 증가 대응

‘학생 맞춤형 지원 계획’ 추진

학생들의 우울감과 스트레스로 자해·자살 등 고위험 사안이 증가하는 데 대비해 부산시교육청이 학생 마음건강을 체계적으로 지원하기 위한 종합 대책을 내놨다.


부산시교육청(교육감 김석준)은 학생들의 심리·정서적 안정을 돕기 위해 '2026학년도 학생 맞춤형 마음건강 지원 계획'을 수립하고, 학교 현장을 중심으로 본격 추진한다고 22일 전했다.


부산교육청은 마음건강 문제를 개인 차원의 문제가 아닌 학교와 지역사회가 함께 책임져야 할 공동 과제로 인식하고, 올해부터 지원 체계를 전면 강화하기로 했다. 최근 청소년 정서위기 지표가 높은 수준에서 정체되거나 증가하는 추세를 보이면서 사후 대응 중심에서 예방과 조기 개입 중심으로 정책 방향을 전환할 필요성이 커졌다는 판단이다.


이번 계획의 핵심은 학생의 마음건강을 '예방-발견-개입-회복' 전 과정에서 촘촘히 지원하는 학교 중심 통합 지원체계 구축이다. 부산교육청은 이를 위해 '마음안전-마음성장-마음살핌-마음회복'의 4단계 지원 체계를 마련하고, 학생의 정서적 어려움이 위기로 이어지지 않도록 단계별 지원을 강화한다.


우선 모든 학교에 전문상담인력을 배치하고 Wee클래스를 안정적으로 운영해 학생들이 언제든지 상담과 도움을 받을 수 있는 환경을 조성한다. 학교장 중심의 위기관리위원회를 매월 운영해 위기 징후를 상시 점검하고, 매월 10일을 '마음챙김의 날'로 지정해 학생들이 일상 속에서 자신의 정서 상태를 돌아볼 수 있도록 지원한다.


예방 중심의 지원도 확대된다. 모든 학생을 대상으로 한 사회정서교육 프로그램 '마음성장 프로젝트 B30'을 통해 교육과정과 연계한 마음건강 교육을 강화한다. 부산교육청은 부산형 사회정서교육 자료 5종(각 17차시)을 개발·보급해 학교급별 특성에 맞는 체계적인 교육이 이뤄지도록 할 계획이다.


특히 마음챙김학교 145교에는 학생용 워크북과 교사용 수업 운영 가이드를 제공하고, 중점학년인 초등학교 5학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 중심으로 컨설팅을 집중 지원한다. 이와 함께 사회정서교육 주간(5월)과 생명존중교육 주간(10월)을 운영하고, 또래상담·한끼상담·마음챙김 동아리 등 관계 기반 프로그램을 통해 학교 내 정서적 지지 기반을 강화한다.


조기 발견과 즉각 개입을 위한 장치도 강화된다. 정기적인 정서·행동특성검사와 상시 '마음EASY' 검사를 통해 도움이 필요한 학생을 신속히 발굴하고, 자해·자살 위험이 높은 위기학생에게는 맞춤형 회복 지원 프로그램인 '마음쉼표 프로그램'을 운영한다. 해당 프로그램은 중등 대상 4종, 16차시로 구성돼 찾아가는 상담 방식으로 위기학생을 집중 지원한다.


위기 이후 회복 단계 지원도 확대된다. 정신건강 전문가의 학교 방문과 치료비 지원을 강화하고, 정신건강 장기입원 학생을 위한 학습지원 플랫폼 '하트포유'를 구축해 학습 공백을 최소화한다. 아울러 위기사안 발생 시 신속하고 일관된 대응을 위해 응급위기대응 매뉴얼도 마련한다.


부산교육청은 Wee센터 기능 고도화와 함께 정신건강복지센터, 청소년상담복지센터 등 지역 유관기관과의 협력을 강화해 학생 마음건강 안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나갈 방침이다. 더불어 22일 부산교육청·부산시·유니세프 간 업무협약(MOU)을 통해 학교·지역사회·국제기구가 협력하는 부산형 아동·청소년 마음건강 지원체계도 본격 구축할 예정이다.


김석준 부산시교육감은 "학생의 마음건강은 학습과 성장의 기초"라며 "학교가 가장 먼저 살피고, 위기 이후 회복까지 책임지는 마음건강 안전망을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

