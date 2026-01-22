본문 바로가기
다이먼 "카드금리 상한제 경제 재앙…美이민정책 동의 안해"

오수연기자

입력2026.01.22 10:13

"'찬성' 진보 의원 지역서 먼저 도입해야"
"이민자, 美경제 중요 역할…마땅히 대우해야"

'월가의 황제' 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 신용카드 이자율을 최대 10%로 제한하자는 트럼프 대통령의 제안에 "경제적 재앙이 될 것"이라고 지적했다.


21일(현지시간) 다이먼 CEO는 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 이 같이 말하며 "최악의 경우 신용카드 사업이 급격히 축소될 것"이라고 경고했다. 그는 JP모건체이스를 포함한 금융산업의 축소에서 그치는 것이 아니라는 점을 강조했다. 그는 "미국인의 80%에게서 신용이 사라지게 된다. 신용은 이들에게 일종의 비상 수단이다"고 지적했다. 신용카드 이자율을 제한하게 되면 신용도 낮은 소비자들의 카드 발급이 어려워져 더 위험한 대출로 내몰릴 수 있다는 뜻이다.



제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스
다이먼 CEO는 미국 버몬트주와 매사추세츠주에 우선적으로 이 제도를 도입하는 방안을 제안했다. 진보 성향의 버니 샌더스(버몬트·무소속) 상원의원과 엘리자베스 워런(매사추세츠·민주)이 법안을 공개적으로 지지한 바 있다. 그는 "시범 시행하고 무슨 일이 일어나는지 지켜봐야 한다"며 가장 많이 울부짖을 이들은 카드사가 아니라 음식점, 소매점, 여행사, 학교, 지방자치단체들일 것"이라고 주장했다. 카드사보다 소비자의 카드 결제에 의존해온 업체들이 먼저 피해를 본다는 의미다. 다이먼 CEO와 JP모건은 그간 카드 금리 상한제에 공개적으로 반대 입장을 밝혀왔다. 그러나 이날 발언은 한층 강경한 어조라고 월스트리트저널(WSJ)은 평가했다.


신용카드 이자율은 카드 사용 금액 중 미결제 잔액에 부과되는 수수료다. 뉴욕연방준비은행에 따르면 신용카드 사용자의 약 60%가 이월 잔액을 갖고 있다. 렌딩트리에 따르면 미국의 평균 신용카드 이자율은 이달 기준 23.79%다. 트럼프 대통령은 이달 20일부터 신용카드 이자율 상단을 1년간 최대 10%로 제한하는 방안을 도입하겠다고 한 바 있다.


한편 다이먼 CEO는 이민세관단속국(ICE)의 불법 이민자 단속 작전을 언급하면서 "건장한 남성 다섯 명이 할머니를 폭행하는 모습을 받아들이기 어렵다. 이민 문제에 대한 우리 안의 분노를 진정시켜야 한다"며 "성실하게 일하는 사람들에게 시민권을 부여하고 보호 기회를 허용하라"고 촉구했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

