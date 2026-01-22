삼일PwC, ‘지자체·대기업·대학 협력 플랫폼’ 공식 출범

정책기획부터 민간참여까지 협력체계 구축

“한일 공공협력센터 연계, 지역성장모델 제시”

삼일PwC는 국가 균형성장 정책의 실행력을 높이기 위한 협력 체계인 '지자체·대기업·대학 협력 플랫폼'을 공식 출범했다고 22일 밝혔다.

이 플랫폼은 정부의 '5극 3특' 국가 균형성장 정책과 연계해 정책 방향성과 지역 산업 현장 수요를 보다 효과적으로 접목시키는 역할을 담당한다. 기존의 일회성 정책 자문이나 개별 투자 유치 방식에서 벗어나, 정책 기획 단계부터 사업 설계, 민간 참여까지 전 과정을 아우르는 실행 중심의 협력 구조를 지향한다는 점이 특징이다. 이를 위해 지자체별, 반도체·인공지능(AI) 등 산업별, 산업통상부·행정안전부·재정경제부 등 정부 부처별 전담 인력을 배치해 전문화된 통합 지원 체계를 강화할 예정이다.

삼일PwC는 이 플랫폼을 통해 주체별로 맞춤형 지원 서비스를 제공한다. 중앙 정부와 지자체를 대상으로는 ▲균형성장 정책 기획 ▲공모사업 구조 설계 및 실행 ▲민관협력(PPP) 모델 개발 ▲정책금융 연계 등 정책 실행을 지원한다. 대기업에는 지역 산업 구조와 정책 환경 분석을 바탕으로 정책금융과 연계된 지역 투자 및 사업 참여 기회를 제시하고, 대학에는 ▲계약학과 운영 ▲산학 협력 ▲기술 사업화 ▲지역 맞춤형 인재 양성 등을 통해 지역 산업 생태계 조성에 기여한다는 구상이다.

특히 정부가 오는 6~7월 출시하는 국민성장펀드와 관련해서는 제도에 대한 이해와 지원 경험을 바탕으로, 지역 산업 및 투자 프로젝트에 대한 체계적이고 전문적인 지원을 확대해 나갈 계획이다.

주목할 점은 기존에 출범한 'PwC 한·일 공공협력센터'와의 연계를 통해 일본의 검증된 지자체 민관협력 사례를 국내에 적용한다는 것이다. 김병일 삼일PwC 파트너가 한·일공공협력센터장과 이번 플랫폼의 공동 리더를 동시에 맡아, 일본 지자체의 민관 협력과 지역 산업 육성 노하우를 국내 협력 모델에 적용할 것으로 기대된다. 특히 최근 광역자치단체 간 지역 통합 과정에서 발생하는 업무 중복 및 조정 문제에 대해서는 유사한 해외 사례와 민간 부문의 모범 사례를 분석해 합리적인 해결 방안을 제시할 계획이다.





김 파트너는 "이번 협력 플랫폼은 실질적인 사례와 경험을 바탕으로 정책 방향성과 지역·산업 현장의 수요를 연결해 실행력 있는 협력 구조를 만들어가는 것이 목표"라며 "국내 지자체 및 기업 협력 사례와 함께, PwC 한·일 공공협력센터를 통해 축적된 일본 지자체의 민관 협력 및 지역 산업 육성 경험을 활용해 각 지역 여건에 맞는 실행 가능한 모델을 제시하고, 지역 균형 성장에 기여하겠다"고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

