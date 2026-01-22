진주시, '진주 논개제' 축제 준비 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제전위원 34명, 제전위원장에

안승권 연암공대 총장 위촉



경남 진주시와 진주문화관광재단은 지난 21일 진주시청 시민 홀에서 '제25회 진주 논개제 제전위원회'를 개최하고, 본격적인 축제 준비에 들어갔다.

'진주 논개제 제전위원회'는 관련 분야의 지식과 경험이 풍부한 사회 각계각층 인사 34명으로 구성돼 논개제 행사 주관과 예결산 승인, 행사계획안 확정 등 축제 전반에 관한 사항을 관장하고 있다.

제25회 진주 논개제 제전위원회 단체 사진.

이날 위원회는 제전위원 34명에게 위촉장을 수여하는 등 문화와 예술, 유관 기관·단체, 청년 대표 등 사회 각계각층의 시민과 전문가들로 새롭게 위원회를 구성하고, 총회를 개최했다. 이날 총회에서 올해 '제25회 논개제'는 오는 5월 2일부터 5일까지 4일간 개최하는 것으로 결정했다.

또한 제25회 진주 논개제를 이끌어 갈 제전위원장에 안승권 연암공과대학교 총장을 위촉했다. 안승권 제전위원장은 서울대 전자공학 박사 출신으로 LG사이언스파크 대표, LG전자 사장을 거쳐 LG그룹 기술협의회 의장, (대통령직속) 국가과학기술자문회의 위원 등을 두루 역임했다.

안승권 제전위원장은 "진주 논개제는 진주만의 독창적인 교장문화를 기반으로 하는 전통예술 축제로 새로운 변화를 준비하는 시기에 제전위원장을 맡게 돼 책임이 막중하다"라면서 "역사와 전통의 가치는 계승하되 현대적 재해석으로 새롭게 도약하는 축제를 만들도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

'제25회 진주 논개제'는 헌다례와 신위 순행, 이암별제, 진주검무공연 등 본 행사를 비롯해 개막식 교방 퍼포먼스와 솟대쟁이 기반의 현대 퍼포먼스 등을 기획하고 있다.

또한 전통적인 연희 요소를 축제 콘텐츠로 특화하고 '교방 플레이존'과 '교방 스튜디오'도 설치한다. 아울러 '악·가·무·시·서·화'로 대변되는 기존 콘텐츠의 몰입도를 높이고, '피크닉 존'을 확대하는 등 관람객의 편의시설도 개선할 계획이다.

조규일 진주시장은 "올해 개최되는 제25회 진주 논개제도 역사적 의미와 축제 본연의 즐거움 등 어느 것 하나 부족함이 없도록 제전위원 여러분의 지혜를 모아달라"고 당부했다.





한편, 진주 논개제는 임진왜란 당시 진주성 전투에서 순국한 논개를 비롯한 7만 민관군의 충절과 진주 정신, 진주만이 가진 독특한 교방 문화를 보고 즐기고 체험할 수 있는 대표적인 봄축제이다. 올해는 이암별제를 서막으로 5월 2일부터 5일까지 4일간 진주성 및 진주대첩 역사공원 일원에서 개최된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

