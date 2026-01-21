본문 바로가기
[인사]한국산업은행

오규민기자

입력2026.01.21 16:17

◆혁신성장금융부문

<팀장>

▶간접투융자금융실 강석주, 진형규, 김병균, 김태희

▶정책펀드금융실 김정환 ▶넥스트라운드실 차형근, 최승철


◆벤처금융본부

<팀장>

▶벤처투자1실 조현정, 정성득 ▶벤처투자2실 정용현, 정순일


◆자본시장부문

<팀장>

▶발행시장실 정광훈, 이현섭, 서승우


◆PF본부

<팀장>

▶PF1실 장명화 ▶PF2실 민동기, 이태경, 김현영 ▶PF3실 이성호, 이영석


◆지역성장부문

<단장>

▶영업부 전계선

<팀장>

▶지역성장지원실 윤영삼

▶강남지역본부 김인현 ▶강북지역본부 이재복 ▶경인지역본부 석지홍

▶중부지역본부 유현진 ▶동남권지역본부 장명수 ▶대구경북지역본부 김상훈

▶충청지역본부 김웅식 ▶호남지역본부 김현준

▶강남 한대용, 정석완 ▶도곡 최정태, 허지원, 장재경

▶반포 양혜진, 송은미 ▶서초 오유진, 김태호, 선복례 ▶압구정 지은주

▶잠실 이은형, 박진우 ▶하남 서정완 ▶가산 한상목, 이희경

▶구로디지털 박병학 ▶노원 이지연 ▶마곡 최은경 ▶마포 이보람

▶서소문 오희승 ▶성동 노충현 ▶여의도 임상엽 ▶영업부 고제리, 마수연 ▶종로 박순홍, 윤선이

▶부천 김민준 ▶시화 최거헌 ▶안산 정지원

▶인천 윤경수, 한수양 ▶일산 전수진 ▶동탄 이지혜

▶분당 이병찬, 김혜원, 염선경 ▶안양 신재호 ▶판교 박현수

▶평택 구경민 ▶김해 이희찬 ▶부산 박현주, 김태옥 ▶양산 이강석

▶울산 김호영 ▶진주 원성진 ▶경산 최경수 ▶구미 배재휘 ▶대구 정우석

▶성서 이진희 ▶당진 강성일 ▶대전 박은수, 송남석, 명선이

▶세종 김상도 ▶아산 김현정 ▶오창 심혜진 ▶청주 박은경 ▶충주 서경완 ▶광주 양준수, 성혁준, 임윤옥

▶여수 이동환 ▶전주 이효재, 김태경, 최명진


◆해양산업금융본부

<팀장>

▶해양산업금융2실 김정래


◆남부권투자금융본부

<팀장>

▶지역기업종합지원센터 최서윤 ▶동남권투자금융센터 서성훈, 김호경

▶서남권투자금융센터 김윤미, 김태훈


◆기업금융부문

<팀장>

▶산업금융협력센터 권형민 ▶기업금융2실 이희동

▶기업금융3실 윤찬호 ▶기업금융4실 김영순, 신희림, 문성원


◆기업개선본부

<팀장>

▶기업구조조정1실 방희곤, 김준경, 김지명

▶기업구조조정2실 정재우, 박선영, 한승우 ▶투자관리실 김원주


◆글로벌사업부문

<팀장>

▶글로벌사업부 황연정, 최현식

▶글로벌금융협력센터 김승현

▶무역금융실 윤혜신, 유신웅, 조상은, 양기숙 ▶금융공학실 최욱민, 강지원

▶자금운용실 우종원

해외주재원

▶프랑크푸르트 이석준 ▶토쿄 심형섭 ▶런던 이대원 ▶싱가폴 한창훈

▶칭다오 송창민 ▶베이징 박희수 ▶KDB홍콩 김동혁, 손철수

▶KDB우즈벡 정승완, 박소연


◆연금신탁본부

<팀장>

▶연금사업실 박정현, 김미조, 심정희 ▶신탁실 홍창수, 이정아


◆리스크관리부문

<팀장>

▶리스크관리부 유명환, 김은지 ▶금융결제부 전정희, 권정애


◆IT·AI본부

<팀장>

▶AI·디지털전략부 양주영, 방지훈 ▶IT기획부 김보화, 김희준

▶코어금융부 정훈민, 곽지현, 오일환

▶디지털금융부 조성윤, 송미정, 최용준, 김현석


◆기획관리부문

<팀장>

▶종합기획부 김진우, 전영조, 최영수 ▶인사부 김태구, 노재정

▶영업·투자기획부 유여리 ▶ESG기획부 장경미, 김승기


◆KDB미래전략연구소

<팀장>

▶미래전략개발부 이준규, 정성윤 ▶산업기술리서치센터 이용국, 백장균


◆재무·지원부문

▶재무기획부 이승미, 노자영, 강준영

▶자금부 정미경, 최윤진, 양정승, 김정현 ▶수신기획부 송현주

▶총무부 홍선영, 심재옥, 나인숙


◆준법감시인

<팀장>

▶윤리준법부 송정신, 이준용, 임양호 ▶법무실 신호윤, 류윤주


◆소비자보호부

<팀장>

▶송지은


◆정보보호부

<팀장>

▶장문석, 최형욱


◆검사부

<팀장>

▶천성현


◆비서실

<팀장>


▶김동완




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

