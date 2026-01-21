[인사]한국산업은행

◆혁신성장금융부문
<팀장>
▶간접투융자금융실 강석주, 진형규, 김병균, 김태희
▶정책펀드금융실 김정환 ▶넥스트라운드실 차형근, 최승철
◆벤처금융본부
<팀장>
▶벤처투자1실 조현정, 정성득 ▶벤처투자2실 정용현, 정순일
◆자본시장부문
<팀장>
▶발행시장실 정광훈, 이현섭, 서승우
◆PF본부
<팀장>
▶PF1실 장명화 ▶PF2실 민동기, 이태경, 김현영 ▶PF3실 이성호, 이영석
◆지역성장부문
<단장>
▶영업부 전계선
<팀장>
▶지역성장지원실 윤영삼
▶강남지역본부 김인현 ▶강북지역본부 이재복 ▶경인지역본부 석지홍
▶중부지역본부 유현진 ▶동남권지역본부 장명수 ▶대구경북지역본부 김상훈
▶충청지역본부 김웅식 ▶호남지역본부 김현준
▶강남 한대용, 정석완 ▶도곡 최정태, 허지원, 장재경
▶반포 양혜진, 송은미 ▶서초 오유진, 김태호, 선복례 ▶압구정 지은주
▶잠실 이은형, 박진우 ▶하남 서정완 ▶가산 한상목, 이희경
▶구로디지털 박병학 ▶노원 이지연 ▶마곡 최은경 ▶마포 이보람
▶서소문 오희승 ▶성동 노충현 ▶여의도 임상엽 ▶영업부 고제리, 마수연 ▶종로 박순홍, 윤선이
▶부천 김민준 ▶시화 최거헌 ▶안산 정지원
▶인천 윤경수, 한수양 ▶일산 전수진 ▶동탄 이지혜
▶분당 이병찬, 김혜원, 염선경 ▶안양 신재호 ▶판교 박현수
▶평택 구경민 ▶김해 이희찬 ▶부산 박현주, 김태옥 ▶양산 이강석
▶울산 김호영 ▶진주 원성진 ▶경산 최경수 ▶구미 배재휘 ▶대구 정우석
▶성서 이진희 ▶당진 강성일 ▶대전 박은수, 송남석, 명선이
▶세종 김상도 ▶아산 김현정 ▶오창 심혜진 ▶청주 박은경 ▶충주 서경완 ▶광주 양준수, 성혁준, 임윤옥
▶여수 이동환 ▶전주 이효재, 김태경, 최명진
◆해양산업금융본부
<팀장>
▶해양산업금융2실 김정래
◆남부권투자금융본부
<팀장>
▶지역기업종합지원센터 최서윤 ▶동남권투자금융센터 서성훈, 김호경
▶서남권투자금융센터 김윤미, 김태훈
◆기업금융부문
<팀장>
▶산업금융협력센터 권형민 ▶기업금융2실 이희동
▶기업금융3실 윤찬호 ▶기업금융4실 김영순, 신희림, 문성원
◆기업개선본부
<팀장>
▶기업구조조정1실 방희곤, 김준경, 김지명
▶기업구조조정2실 정재우, 박선영, 한승우 ▶투자관리실 김원주
◆글로벌사업부문
<팀장>
▶글로벌사업부 황연정, 최현식
▶글로벌금융협력센터 김승현
▶무역금융실 윤혜신, 유신웅, 조상은, 양기숙 ▶금융공학실 최욱민, 강지원
▶자금운용실 우종원
해외주재원
▶프랑크푸르트 이석준 ▶토쿄 심형섭 ▶런던 이대원 ▶싱가폴 한창훈
▶칭다오 송창민 ▶베이징 박희수 ▶KDB홍콩 김동혁, 손철수
▶KDB우즈벡 정승완, 박소연
◆연금신탁본부
<팀장>
▶연금사업실 박정현, 김미조, 심정희 ▶신탁실 홍창수, 이정아
◆리스크관리부문
<팀장>
▶리스크관리부 유명환, 김은지 ▶금융결제부 전정희, 권정애
◆IT·AI본부
<팀장>
▶AI·디지털전략부 양주영, 방지훈 ▶IT기획부 김보화, 김희준
▶코어금융부 정훈민, 곽지현, 오일환
▶디지털금융부 조성윤, 송미정, 최용준, 김현석
◆기획관리부문
<팀장>
▶종합기획부 김진우, 전영조, 최영수 ▶인사부 김태구, 노재정
▶영업·투자기획부 유여리 ▶ESG기획부 장경미, 김승기
◆KDB미래전략연구소
<팀장>
▶미래전략개발부 이준규, 정성윤 ▶산업기술리서치센터 이용국, 백장균
◆재무·지원부문
▶재무기획부 이승미, 노자영, 강준영
▶자금부 정미경, 최윤진, 양정승, 김정현 ▶수신기획부 송현주
▶총무부 홍선영, 심재옥, 나인숙
◆준법감시인
<팀장>
▶윤리준법부 송정신, 이준용, 임양호 ▶법무실 신호윤, 류윤주
◆소비자보호부
<팀장>
▶송지은
◆정보보호부
<팀장>
▶장문석, 최형욱
◆검사부
<팀장>
▶천성현
◆비서실
<팀장>
지금 뜨는 뉴스
▶김동완
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>