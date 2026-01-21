안전보건공단 부산광역본부, 고위험 건설현장 대상 패트롤 집중점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 지역 건설현장 대형 화재 사고 발생과 명절 전·후 유사 동종 사고 등 안전사고 발생 우려에 대응하기 위해, 고위험 건설현장을 대상으로 패트롤 집중점검을 실시하고 있다.

안전보건공단 부산광역본부가 고위험 건설현장 패트롤을 점검하고 있다. 안전보건공단 제공

이 점검은 추락사고 다발 공종인 지붕공사와 달비계 작업을 비롯해, 계절별 취약요인인 화재 위험과 겨울철 한파 예방을 중심으로 고위험 현장을 선별해 진행된다. 점검 기간은 2026년 1월 12일부터 2월 13일까지 총 5주간이다.

점검 대상은 지역 중소규모 건설현장 약 300개소로, 건설현장 사망사고의 주요 원인으로 꼽히는 '12대 기인물'을 중심으로 핵심 위험요인을 집중 확인한다. 또 겨울철 한파로 인한 근로자 건강장해를 예방하기 위해 한랭질환 예방조치 이행 여부도 병행 점검할 계획이다.





정종득 안전보건공단 부산광역본부장은 "고위험 건설현장에 대한 집중점검을 통해 재해 예방에 대한 경각심을 높이고, 미개선 불량사업장에 대해서는 고용노동부 감독과 연계하는 등 사고 근절을 위해 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

