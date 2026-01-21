성주군, 수출액 역대 최고치 경신…사상 첫 11억 달러 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 군부 1위, 도내 7위…도농 복합도시로 도약

성주군의 지난해 지역 수출액이 사상 처음으로 11억 달러를 돌파하며 역대 최고 실적을 기록했다.

한국무역협회에 따르면 지난해 성주군 수출액은 전년 대비 약 9% 증가한 11억3000만 달러(약 1조7000억원)로 집계됐다.

이는 경북도 내 7위에 해당하는 수치로, 군단위 지자체 가운데서는 1위를 차지하는 성과다.

품목별로는 기계·철강 및 관련 부품류가 가장 큰 비중을 차지했으며, 자동차 부품과 전자기기 등이 주요 수출 품목으로 뒤를 이었다.

성주군은 지속적인 수출 성장세에 발맞춰 수출 기반 강화를 위한 다양한 정책을 적극 추진해 왔다.

중소기업 운전자금 확대(2025년 군부 2위), 해외 물류비 지원, 수출 판로개척 등 다각적인 지원 정책을 통해 수출기업의 경쟁력 제고에 힘써왔다.

특히 해외 바이어 미팅 위주의 기존 수출지원 방식에서 벗어나 시제품 제작, 수출 신용보헙료 지원, 해외 시장조사, 마케팅·세일즈 비용지원 등 기업의 수요를 반영한 수요 맞춤형 지원 체계로 전환하면서 가시적인 수출 성과 창출을 이끌어냈다.

이러한 노력의 결과 성주군은 지난해 열린 '제62회 무역의 날'에서 경북도 수출 유공 지자체로 선정되는 성과를 거두며 농업과 산업이 조화를 이루는 도농복합도시로서의 성장 가능성을 다시 한번 입증했다.





성주군 관계자는 "수출액 11억 달러 돌파는 행정과 기업이 함께 만들어낸 성과"라며"글로벌 경기둔화와 통상환경의 불확실성 속에서도 기업 수요에 대응하는 수출 지원을 더욱 확대해 기업 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

