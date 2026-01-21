[오늘의신상]"중량 늘리고 가격 낮췄다" 신세계푸드, '꿔바로우·고추튀김' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물가 부담에 1㎏ 이상 간편식 인기

소비자들의 장바구니 부담 줄일 것

신세계푸드가 고물가 시대를 겨냥한 실속형 대용량 간편식을 선보였다.

신세계푸드는 이마트 트레이더스 전용 실속형 대용량 간편식으로 '꿔바로우'와 '바삭 고추튀김'을 출시했다고 21일 밝혔다.

'꿔바로우'는 100% 국내산 돼지고기 등심과 찹쌀가루를 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 낸 중식 메뉴다. 1.3㎏ 대용량 구성으로 특제 소스 3개를 함께 담아 여러 차례 나눠 즐길 수 있도록 했다. 가격은 1만5980원이다. 기존 신세계푸드의 유사 소용량 제품(400~500g)과 비교하면 중량은 약 두 배로 늘리고, 단위 중량당 가격은 약 30% 낮춰 가성비를 강화했다.

'바삭 고추튀김'은 국내산 통오이고추에 돼지고기와 두부, 채소 등을 듬뿍 채운 900g 대용량 튀김 간편식이다. 가격은 1만5280원이다. 두 제품 모두 신세계푸드의 자체 냉동 공법을 적용해 장시간 보관에도 맛과 품질을 유지할 수 있도록 개발됐다.

신세계푸드의 이번에 출시한 '꿔바로우', '바삭 고추튀김'과 같은 실속형 대용량 간편식을 지속해서 확대할 계획이다. 고물가가 이어지면서 합리적인 가격에 넉넉한 양을 즐길 수 있는 대용량 또는 묶음형 제품을 선호하는 소비자가 늘고 있다는 판단에서다.

실제 신세계푸드가 지난해 6월 이마트 트레이더스에 출시한 '불고기치즈버거'(6입·1만1980원)은 육즙 가득한 불고기 패티, 치즈, 햄, 코울슬로 등 속재료를 풍성하게 넣은 버거 6개를 개당 1000원 후반대의 가격으로 즐길 수 있다는 점이 호응을 얻으며 출시 이후 월 평균 판매량이 17%씩 증가하고 있다. 또한 중앙해장과 협업해 선보인 '중앙해장 한우양해장국'(3입·1.35㎏) 역시 월평균 1만개의 판매량을 보이고 있다.





신세계푸드 관계자는 "고물가 상황 속에서 소비자들이 체감할 수 있는 '실질적인 가성비'를 점점 중요하게 생각하고 있다"며 "앞으로도 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 대용량 제품을 지속해서 선보이며 소비자들의 수요에 맞춘 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

