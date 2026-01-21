부산교통공사, 1호선 서대신∼동대신 구간 침목 교체 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방진콘크리트 적용… 진동 최대 12.9㏈ 감소 효과

부산교통공사(사장 이병진)는 부산도시철도 1호선 서대신역과 동대신역 사이 약 1㎞ 구간의 노후 목침목을 방진콘크리트 침목으로 교체하는 공사를 완료했다.

이번 공사는 진동 저감과 열차 운행 안정성 확보를 위한 궤도 구조 개선 사업의 하나로, 지난해 5월부터 11월까지 진행됐다. 이 구간은 주거지역 바로 아래 지하 약 20m 깊이에 위치해 열차 통과 시 발생하는 진동이 지상으로 전달될 수 있다는 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.

부산교통공사는 기존 목침목을 방진 성능이 뛰어난 콘크리트 침목으로 교체하고, 레일 이음부를 용접 방식으로 개선해 궤도 구조의 안정성을 높였다. 이를 통해 열차 주행 시 발생하는 진동과 소음을 동시에 줄이는 데 중점을 뒀다.

침목 교체 전·후 진동 측정 결과에서도 개선 효과가 뚜렷하게 나타났다. 지상 주거지역의 진동은 기존 43.6㏈(V)에서 32.1㏈(V)로 11.5㏈(V) 감소했으며, 터널 내부 진동은 51.2㏈(V)에서 38.3㏈(V)로 12.9㏈(V) 줄어들었다. 두 지점 모두 사람이 체감할 수 있는 최소 진동 기준인 40㏈(V) 아래로 낮아졌다.

주민 체감도 역시 높은 것으로 나타났다. 진동 민원을 제기했던 인근 주민들은 "침목 개량 이후 열차 운행 시 진동을 거의 느끼지 못하고 있다"고 답한 것으로 전해졌다.

부산교통공사는 이번 성과를 바탕으로 노후 목침목 개량 사업을 본격 확대할 계획이다. 현재 부산도시철도 1·2호선 내 35개 곡선구간에서 콘크리트 침목 교체를 추진 중이며, 진동 민원이 잦았던 동대신~토성~자갈치 사이 6개 곡선구간은 2027년까지 방진콘크리트 침목으로 교체할 예정이다.





이병진 부산교통공사 사장은 "방진콘크리트 침목 교체를 통해 주민들의 생활 환경이 실질적으로 개선되기를 바란다"며 "시설물 개선을 꾸준히 추진해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

부산도시철도 1호선 서대신~동대신 구간 침목 교체 완료 후 현장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

