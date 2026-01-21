본문 바로가기
"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

박은서인턴기자

입력2026.01.21 08:33

미·EU산 우유 관세 잇단 인하·철폐
상온 보관·저가 강점에 수요 확대

미국과 유럽산 우유에 대한 관세가 사실상 사라지면서 수입 멸균우유가 국내 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 이미 국산 냉장우유보다 가격이 크게 낮은 데다 보관 편의성까지 갖춰 환율 여건만 개선될 경우 경쟁 구도는 더욱 불리해질 수 있다는 우려가 나온다.


"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유' 마트에서 우유를 고르는 시민의 모습. 연합뉴스
21일 관세청에 따르면 올해부터 미국산 우유 관세는 기존 2.4%에서 0%로 인하됐다. 유럽산 우유 관세 역시 4.8~2.5% 수준에서 2.5~0%로 낮아졌으며 오는 7월부터는 전면 철폐된다. 한때 평균 36%에 달하던 유제품 관세 장벽이 사실상 사라지는 셈이다.


가격 측면에서는 이미 수입 멸균우유가 우위를 점하고 있다. 폴란드산 멸균우유 '믈레코비타 3.5%(1L)'는 대형마트 온라인몰에서 1900원대에 판매되고 있다. 같은 용량의 국산 냉장우유가 3000원 안팎에 형성된 것과 비교하면 약 35% 저렴한 수준이다. 업계에서는 관세가 완전히 없어질 경우 유럽산 우유 가격이 L당 40원가량 추가로 내려갈 수 있을 것으로 보고 있다.


멸균우유는 상온 보관이 가능하고 소비기한이 길어 유통과 재고 관리 부담이 적다. 영양 성분 역시 냉장우유와 큰 차이가 없다는 평가다. 냉장 흰우유와 멸균우유 모두 초고온살균(UHT) 공정을 거치며 제조 과정에서 일부 비타민이 감소할 수는 있지만, 기본적인 영양 구조는 유사하다는 것이 업계 설명이다.


맛 차이에 대해서는 의견이 갈리지만 커피나 제빵용 원료로 사용할 경우 체감하기 어렵다는 반응이 많다. 이 때문에 원가 부담이 큰 개인 카페와 베이커리 등을 중심으로 수입 멸균우유 사용이 빠르게 늘고 있다.


수입량 증가세도 가파르다. 관세청 집계에 따르면 멸균우유 수입량은 2016년 1214t에서 2024년 4만8671t으로 8년 만에 약 40배 증가했다. 지난해 3분기 수입량 역시 분기 기준 최대치인 1만7424t를 기록했다.


다만 현재로서는 고환율이 가격 하락 속도를 늦추고 있다. 원·달러 환율 상승과 물류비 부담이 관세 인하 효과를 일부 상쇄하면서 유통 현장에서는 가격 변동이 크지 않다는 반응도 나온다. 그러나 환율이 안정될 경우 수입 멸균우유의 가격 경쟁력은 더욱 높아질 수밖에 없다는 전망이 우세하다.


국내 우유업계는 구조적인 원가 부담과 소비 감소라는 이중 압박에 놓여 있다. 지난해 한국의 원유 가격은 L당 1246원으로 미국의 두 배 수준이다. 저출산·고령화로 우유 소비가 줄어드는 가운데 두유와 식물성 음료 등 대체재 선택지도 늘고 있다. 업계는 프리미엄·기능성 제품으로 대응하고 있지만, 소비자들이 가격이 저렴한 상품으로 이동할 가능성도 적지 않다는 분석이 나온다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

