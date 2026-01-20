'약가 비대위' 5개 단체, 약가제도 개편 대응 연석회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업 발전을 위한 약가제도 개편 비상대책위원회(비대위)는 20일 한국제약바이오협회·한국바이오의약품협회·한국의약품수출입협회·한국신약개발연구조합·한국제약협동조합 등 참여 5개 단체 연석회의를 개최했다.

이날 회의에는 비대위에 참여중인 각 단체 소속 회장사와 이사장사 등 37개사 대표이사 등이 참석, 약가제도 개편 대응을 둘러싼 산업계의 인식을 공유하고 향후 공동 대응 방향을 논의했다.

산업 발전을 위한 약가제도 개편 비상대책위원회(비대위)는 20일 한국제약바이오협회·한국바이오의약품협회·한국의약품수출입협회·한국신약개발연구조합·한국제약협동조합 등 참여 5개 단체 연석회의를 개최했다. 한국제약바이오협회

AD

노연홍 공동 비대위원장은 "오늘 회의는 비대위 대응방안을 논의하는 동시에 제약바이오산업의 지속가능한 성장을 도모하기 위한 지혜를 모으는 자리"라며 "산업계의 뜻을 하나로 모아 산업 현장의 절실함을 정부에 전달하고 , 오늘 제시된 고민과 대안을 향후 대응의 동력으로 삼겠다"고 말했다 .

윤웅섭 공동 비대위원장도 "현장의 의견을 충분히 경청해 세부 추진방향에 반영하겠다"며 "간절함을 갖고, 적극적으로 대응하기 위해 노력하고 있는만큼 비대위를 믿고 따라주시면 제약바이오업계가 최선의 결과를 얻을 수 있도록 하겠다"고 말했다 .

류형선 비대위 부위원장도 "우리 산업계가 환자의 건강과 생명을 위해 기여하고 노력하는 부분들을 오피니언 리더들을 비롯한 국민들에게 적극적으로 알려 공감대를 넓히고 , 국회 등에서 개최하는 각종 토론회와 포럼 등을 통해 산업계의 입장을 잘 알려나갈 필요가 있다"고 강조했다.

회의에서는 그간의 약가제도 개편 대응 경과를 점검하는 한편, ▲ 약가 개편안의 구조적 모순과 한계 ▲제약바이오산업의 사회· 경제적 가치 ▲약가 인하로 인한 의약품 수급 불안 등 사회적 파급 영향 등을 중심으로 다양하고 활발한 의견이 개진됐다 .

특히 조용준 비대위 부위원장은 "오는 22 일 오후 향남제약단지에서 개최되는 비대위 주최 노사 현장 간담회가 약가제도 개편이 산업 현장에 미치는 영향을 직접 점검하고 , 산업계의 목소리를 전달하는 중요한 자리인 만큼 각 단체 소속 기업 대표들께서 적극적으로 참여해달라" 고 요청했다.





AD

이날 연석회의 참석자들은 정부·국회 ·여론 동향 등을 고려해 시기별, 사안별로 신속하고 효율적인 대응이 필요하다는 점에서 구체적 실행방안 마련과 대정부 협의 전반에 관한 사항을 공동 비대위원장과 부위원장단을 포함한 비대위원장단에 일임하기로 의견을 모았다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>