구미상공회의소－경북FTA통상진흥센터, 2026 기업 지원사업 종합 설명회 개최

구미시 등 9개 기관 참여
기업지원·수출입·FTA·통상 지원사업 한자리 안내
경북 구미상공회의소(회장 윤재호) 기업지원팀과 경북FTA통상진흥센터는 20일 구미를 비롯한 경북지역 기업을 대상으로 지원사업을 한 자리에서 체계적으로 안내하고, 기관별 설명 및 질의응답을 통해 사업 이해도와 활용도를 높이기 위해 '2026 기업 지원사업 종합 설명회'를 개최한다고 밝혔다.
설명회는 2026년 2월 10일(화) 14:00~16:30 구미상공회의소 1층 중회의실에서 열리며, 경북지역 기업 임직원 및 기관·단체 담당자를 대상으로 진행된다.
이번 행사에는 구미시, 대구본부세관, 한국무역보험공사, KOTRA, 중소벤처기업진흥공단, 경북경제진흥원, 경북테크노파크, 경북서부지식재산센터, 경북FTA통상진흥센터 등 9개 기관이 참여해 2026년도 주요 기업지원사업 정보를 안내할 예정이다.
참가를 희망하는 기업은 경북FTA통상진흥센터 홈페이지에서 신청서를 내려받아 2월 6일(금)까지 이메일로 제출하거나, 구미상공회의소 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.
