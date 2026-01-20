본문 바로가기
일자리 원치않는 '쉬었음' 청년 45만명, "노동시장 유인 정책 절실"

김유리기자

입력2026.01.20 14:43

'쉬었음' 청년층 중 일자리를 원하지 않는 청년
2019년 28.7만명서 지난해 45만명으로 증가
초대졸 이하 청년층 노동시장 유인에 정책 중점 둬야
중소기업 근로여건, 제도적으로 개선 필요

청년 가운데 '쉬었음' 상태의 비중이 커진 데다, 취업 자체를 원하지 않는 청년도 크게 늘어난 것으로 나타났다. 초급대학 졸업(초대졸) 이하 청년층을 노동시장으로 유인하는 데 중점을 둔 정책 설계가 절실하다는 진단이다.


일자리 원치않는 '쉬었음' 청년 45만명, "노동시장 유인 정책 절실"
20일 한국은행이 발간한 ''쉬었음' 청년층의 특징 및 평가: 미취업 유형별 비교 분석(윤진영·김민정·오삼일)'에 따르면 20~34세 청년층을 중심으로 비경제활동인구 내 '쉬었음' 인구가 추세적으로 증가하고 있다. 경제활동인구조사에서 청년층 비경제활동인구 중 '쉬었음' 상태의 비중은 2019년 14.6%에서 2025년 22.3%로 늘었다.


특히 '쉬었음' 청년층 중에서 일자리를 원하지 않는 청년이 늘고 있는 점이 눈에 띄었다. 2019년 28만7000명에서 지난해 45만명으로 6년 만에 16만3000명 증가했다. 윤진영 한은 조사국 고용연구팀 과장은 이에 대해 "향후 노동시장에 재진입할 가능성이 낮은 청년들이 늘어나고 있음을 의미한다"고 말했다. '쉬었음'은 비경제활동인구의 상태별 분류 중 하나로 가사, 육아, 질병 등 특별한 사유 없이 취업 준비나 교육과정 참여 등의 활동을 하지 않은 채로 쉬고 있는 이들을 의미한다.


일자리 원치않는 '쉬었음' 청년 45만명, "노동시장 유인 정책 절실"

학력별로는 초대졸 이하 비중이 높은 가운데 최근 들어서는 4년제 대학 이상 학력의 '쉬었음' 청년도 늘고 있다. 인공지능(AI) 기반 기술변화, 경력직 선호 등 구조적 변화가 청년층 노동시장 상황을 악화시키는 요인으로 작용하는 것으로 분석됐다.


청년패널을 활용해 미취업을 ▲구직 ▲인적자본 투자 ▲쉬었음으로 구분해 분석한 결과, 초대졸 이하 청년층은 4년제 대졸 이상 청년층과 비교해 '쉬었음' 상태에 있을 확률이 6.3%포인트 높았다. 진로 적응도가 낮은 청년은 높은 청년보다 '쉬었음' 상태일 확률이 4.6%포인트 컸다. 반면 학력과 진로 적응도가 높은 경우에는 '인적자본 투자' 확률이 더 높았다. 윤 과장은 "개인별 잠재력에 따른 기대수익이 이런 결정에 영향을 미친 것"이라고 분석했다.


미취업 기간이 1년 늘어날 때 '쉬었음' 상태일 확률이 4.0%포인트 상승하고, 구직 확률은 3.1%포인트 하락했다. 미취업 기간 증가에 따른 부정적 영향은 학력과 진로 적응도가 낮은 청년층에서 더 가속화됐다. 이들은 미취업 기간이 길어질 경우 노동시장을 영구 이탈할 가능성이 높다.


분석에 따르면 일자리 기대치가 높지 않음에도 노동시장에 진입하는 데 여전히 어려움을 겪는 청년이 많았다. 윤 과장은 "'쉬었음' 청년층 증가를 청년층의 일자리 눈높이가 높아진 것으로 해석하는 시각과는 달리, '쉬었음' 청년층의 일자리 눈높이는 절대적·상대적으로 높지 않았다"며 "'쉬었음' 청년층의 평균 유보임금은 3100만원으로 높지 않았고, 이는 다른 유형의 미취업 청년들과 유사한 수준이었다"고 짚었다. '쉬었음' 청년들은 '중소기업'을 원하는 비중이 가장 높게 나타나, '대기업'과 '공공기관'을 가장 선호한 다른 미취업 청년과 비교해 오히려 눈높이가 낮은 것으로 조사됐다.


윤 과장은 "'쉬었음' 청년층에 대한 정책 설계는 초대졸 이하 청년층을 노동시장으로 유인하는 데 보다 중점을 둬야 한다"며 "청년이 진로 계획을 구체화하고 변화하는 직업환경에 대한 적응력을 높일 수 있도록 지원하는 진로 상담 프로그램 등도 필요하다"고 강조했다. 청년층 고용의 상당 부분을 담당하는 중소기업 근로 여건 역시 제도적으로 개선해 나가야 한다는 설명이다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

