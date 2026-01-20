인천시민안전보험에 전동킥보드 사고 보장 신설…총 16개 항목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 시민 전체를 대상으로 하는 시민안전보험의 보장 항목에 전동킥보드(개인형 이동장치) 사고를 신설했다고 20일 밝혔다.

전동킥보드 사고의 사망 보장 금액은 1000만원이며, 후유장애 발생 시 최대 1000만원 한도 안에서 보험금을 지급한다. 경찰청 통계에 따르면 인천에서 발생한 개인형 이동장치 교통사고 건수는 2022년 74건, 2023년 71건, 2024년 75건으로 집계됐다.

인천시민안전보험은 또 올해부터 국내 거소 신고를 한 외국국적 동포에 대해서도 인천 체류 기간에 보장받을 수 있도록 대상이 확대됐다.

시는 2019년부터 시민안전보험을 운영 중이다. 인천에 주민등록 한 시민은 별도 가입 절차 없이 자동으로 가입되며, 타지역에서 재난·사고에 대해서도 보장받을 수 있다.

올해 보장항목은 지난해 14개에서 16개로 늘어났다. 주요 보장 내용은 ▲자연재해 사망·후유장해(일사병·열사병·저체온증 포함) ▲폭발·화재·붕괴 사망·후유장해 ▲대중교통 이용 중 상해 사망·후유장해 ▲강도 상해 사망·후유장해 ▲스쿨존 교통사고 부상 치료비 ▲전세버스 이용 중 상해 사망·후유장해 ▲개물림사고 응급실 내원 치료비 ▲사회재난 사망·후유장해 ▲개인형 이동장치(공유형 모빌리티 포함) 사고 사망·후유장해 등이며 최대 2000만 원까지 보장된다.





보험금은 사고 발생일 또는 후유장해 진단일로부터 3년 이내에 신청할 수 있다. 피해자 또는 사망자의 유가족이 보험사인 한국지방재정공제회에 직접 신청하면 심사를 거쳐 보험금이 지급된다. 자세한 사항은 한국지방재정공제회(577-5939)에서 확인할 수 있다.





박혜숙 기자

