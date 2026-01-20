산림청·행안부, 봄철 산불 범정부 대응 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림청은 행정안전부와 공동으로 봄철 산불에 선제 대응이 가능하도록 범정부 공동체계를 구축해 가동한다고 20일 밝혔다.

앞서 산림청은 봄철 산불조심기간 시작 시점을 당초 2월 1일에서 이달 20일로 앞당겼다. 또 대형 산불을 사전에 차단하기 위해 이날(20일)부터 중앙사고수습본부를 조기 가동한다.

산림청은 20일부터 행정안전부와 중앙사고수습본부를 조기 가동해 산불에 대응한다. 산림청 제공

중앙사고수습본부에는 국가산불대응상황실이 설치돼 산불 발생 시 행안부, 국방부, 소방청, 경찰청 등 산불 유관기관이 신속하게 공동 대응에 나설 수 있게 한다.

행안부는 산림청이 운영하는 중앙사고수습본부를 효율적으로 지원하기 위해 봄철 산불조심기간에 대책지원본부를 가동하고 산불 상황관리 및 대응, 유관기관 협조체계 및 주민대피 등 재난 대응 전반을 지원할 방침이다.

양 기관은 역할을 분담하되 긴밀한 공조 체계를 유지해 봄철 산불 대응이 견고한 범정부 대응체계 안에서 이뤄질 수 있도록 할 방침이다.





산림청과 행정안전부는 "산불은 특정 기관만의 역량으로 대응하는 데 한계가 따른다"며 "양 기관을 주축으로 관계부처, 지방정부가 공동 대응체계를 강화함으로써 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

