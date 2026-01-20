하이원리조트, 숙박부터 워터월드까지 취향대로…'겨울 패키지' 출시

"최대 82% 할인부터 올인클루시브까지"

하이원리조트, 겨울 패키지·프로모션 대거 선좨

강원랜드(대표이사직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 2026년 새해를 맞아 겨울 여행객을 위한 숙박과 함께 미식, 워터월드, 스파, 스키 콘텐츠를 결합한 다양한 상품들을 선보인다고 20일 밝혔다.

하이원리조트, 라 비스타 점심 메뉴. 강원랜드 제공

먼저, 객실 중심 휴식을 원하는 고객을 위한 '하이원 봄을 담다 패키지'는 오는 25일까지 판매된다. 겨울 속에서 봄 시즌 콘텐츠를 미리 준비하는 얼리버드 프로모션으로 최대 82% 할인된 가격에 객실 1박 혜택을 담았다. 이용 기간은 3월 1일부터 6월 30일까지 이용이 가능하다.

이어 '올-인클루시브 패키지'는 숙박부터 식사, 이동 편의까지 한 번에 누릴 수 있는 구성으로 ▲객실 1박 ▲린카 또는 라비스타 점심 1종 ▲그랜드테이블 조식 1인 ▲발렛파킹 1회 ▲식료 20% 할인권 등을 포함한다.

특히, 오후 1시 입실, 낮 12시 퇴실 혜택이 제공돼 보다 여유로운 스테이를 즐길 수 있다. 해당 패키지는 2월 27일까지 판매되며, 1월 22일부터 2월 28일까지 이용 가능하다.

액티비티형 상품으로는 워터월드 이용권이 포함된 '시그니처 워터 패키지'가 2월 27일까지 판매되며 국내 최대 규모 실내 풀을 갖춘 하이원 워터월드를 겨울에도 날씨 걱정 없이 이용할 수 있다.

강원랜드, 메인호텔 전경. 강원랜드 제공

겨울 패키지 및 프로모션에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "이번 겨울은 휴식형 패키지부터 미식, 워터월드, 스파, 스키까지 여행의 모든 선택지를 담았다"며 "각자의 취향에 맞는 방식으로 겨울을 즐길 수 있는 것이 이번 시즌 하이원의 가장 큰 매력"이라고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

