성남문화재단, 예술창작지원 통합 공모…6억3300만원 지원

이종구기자

입력2026.01.20 10:12

지역예술인 지원·공모부터 아카이브까지 '원스톱'으로
5대 공모사업에 총 6억3300만원 지원··23일 사업설명회

성남문화재단(대표이사 윤정국)은 지역예술인의 창작활동을 체계적으로 지원하기 위한 '2026 예술창작지원 통합공모'를 실시한다.

성남문화재단, 예술창작지원 통합 공모…6억3300만원 지원 2026 예술창작지원 통합 공모. 성남문화재단 제공
이번 통합공모는 △성남예술인 예술창작활동 지원 △청년예술활동 지원 △성남예술인 창작공간 지원 △성남예술인 교류·협력 지원 △모든예술31 성남 등 5대 공모사업을 대상으로 진행되며 총 6억3300만원의 예산을 지원한다.


특히 올해부터는 성남아트센터 홈페이지 내 새롭게 구축된 예술인지원 플랫폼을 기반으로 공모사업을 운영한다. 공모 접수부터 사업 홍보 및 추후 아카이브까지 사업 전 과정을 플랫폼 내에서 원스톱으로 제공한다. 이를 통해 행정 절차는 간소화하고 예술인의 편의성과 접근성도 더욱 확대할 예정이다.


지원 역시 사업 분야와 단계별 맞춤형으로 이뤄진다. 먼저 '성남예술인 예술창작활동 지원'은 공연·시각·다원 분야의 창작 프로젝트를 대상으로 하며 공연·다원 분야는 최대 2500만원, 시각 분야는 최대 1500만원까지 지원한다. 책임심사위원의 평가 결과에 따라 다음 연도 지원사업에 가점을 부여하는 '책임심사제'를 선택적으로 운영해 예술인의 안정적인 다년간 창작 환경 조성도 함께 도모한다.


'청년예술활동 지원'은 19세부터 39세까지의 청년예술인을 대상으로 준비부터 발표까지 단계별 성장을 돕는다. 신규사업인 예비예술인 지원 프로젝트 '아트 브릿지'는 예비예술인들이 기성 예술인과의 인터뷰 및 아카이브 작업을 통해 지역예술계에 안착할 수 있도록 지원하는 교류·성장 프로그램이다.


창작활동에 실질적 도움을 제공하는 '성남예술인 창작공간 지원'은 9개월간 창작공간 임차료를 매월 50~80%까지, 최대 연 477만원까지 지원한다. '성남예술인 교류·협력 지원'은 주제 제안자를 선정하고 제안자를 중심으로 4인 이상의 예술인이 모여 교류하며 창작기획을 진행하는 새로운 방식으로 운영된다.


재단의 비전인 '따뜻한 디지털 문화도시'에 맞춰 예술기술융합 사업 지원도 확대된다. 기술 멘토링과 동료 학습을 지원하는 '업스케일링 성남 커뮤니티'가 진행되고 예술기술융합 창작공간인 '아트×테크 창작랩' 도 운영된다. 또한 경기문화재단과 함께하는 지역 특화 콘텐츠 지원사업인 '모든예술 31 성남'은 오는 6월 '예술기술융합 창작지원' 분야로 별도 공모를 진행할 예정이다.


윤정국 성남문화재단 대표이사는 "이번 통합공모를 통해 지역예술인들이 보다 안정적인 기반 위에서 창작활동을 펼칠 수 있길 바란다"며 "앞으로 예술과 기술이 만나는 접점을 넓혀 새로운 창작이 지속적으로 이뤄지는 문화예술 생태계를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.


재단은 오는 23일 오후 2시 성남아트센터 컨퍼런스홀에서 통합공모 사업설명회를 열고 사업별 지원 내용과 신청 방법 등을 안내할 예정이다. 공모 접수 시간은 사업별로 상이하다. △성남예술인 창작공간 지원과 업스케일링 성남 커뮤니티는 2월 5일까지 △그 외 공모사업은 2월 12일까지 접수한다. 자세한 내용은 성남문화재단 홈페이지 내 지원사업 신청 메뉴 또는 예술인지원 플랫폼을 통해 확인할 수 있다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

