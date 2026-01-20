우주청, '우주신기술' 첫 지정…민간 우주산업 판 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지구관측 센서·발사체 공정·위성통신 안테나 등 5건 선정

우주항공청은 20일 제1차 '우주신기술'로 위성·발사체·우주관측탐사 분야에서 기술 경쟁력과 시장성을 갖춘 5개 혁신 기술을 지정했다고 밝혔다. 국내 우주기술 역량을 끌어올리고 민간 주도의 우주산업 생태계를 활성화하기 위한 제도로, 우주신기술 지정은 올해를 시작으로 매년 주기적으로 실시된다.

'우주신기술지정제'는 우주개발 진흥법 제18조의7에 근거해 국내에서 최초로 개발됐거나 외국 기술을 도입해 개량한 기술 가운데 신규성과 진보성이 뛰어나고 부가가치 창출 가능성이 높은 기술을 정부가 지정하는 제도다. 이번 1차 지정에는 위성 22건, 발사체 11건, 우주관측탐사·기타 19건 등 총 52건이 접수됐으며, 외부 전문가 검증(서류→현장→종합)을 거쳐 최종 5건이 선정됐다.

국내 우주기술로 개발한 누리호. 한국항공우주연구원 제공

지구관측·발사체·위성통신 핵심 기술 망라

선정 기술은 고성능 지구관측 센서와 적외선 검출기, 발사체 추진제탱크 제조 공정, 차세대 위성통신 안테나 등이다.

센소허브의 CMOS·CCD 융합 다중밴드 TDI 영상 센서는 고화질·저전력을 동시에 구현해 고속 지구관측에 최적화된 기술로 평가됐다. 아이쓰리시스템의 2차원 다채널 중적외선 검출기는 미세 온도 차이를 감지해 정밀 위성 영상 서비스 고도화가 기대된다.

발사체 분야에서는 엔디티엔지니어링의 마찰교반용접(FSW) 공정 기술이 선정됐다. 추진제탱크의 경량화와 구조 신뢰성을 동시에 확보하는 제조 공정으로, 발사체 경쟁력 제고에 기여할 전망이다. 위성통신 분야에서는 인텔리안테크놀로지스의 중궤도·저궤도 위성통신용 게이트웨이 안테나와 저궤도 위성통신용 평면배열 안테나가 이름을 올렸다. 실시간 위성 추적과 끊김이 없는 통신을 구현해 차세대 '우주 인터넷'의 핵심 기반 기술로 평가된다.

이번에 지정된 5개 기술은 기술적 독창성은 물론, 이미 제품화됐거나 조속한 제품화가 가능한 성숙도를 갖췄다. 우주청은 이들 기술이 국내외 시장 진출을 통해 우주항공산업의 실질적 성장에 기여하고, 핵심 부품의 해외 의존도를 낮춰 안정적인 공급망 구축에 도움을 줄 것으로 보고 있다.

우주청은 지정 기술의 시장 안착을 위해 시험·평가 과정 지원을 검토하는 한편, 정부 혁신제품 지정과 연계해 공공기관 시범 구매, 수의계약 허용 등 공공조달 혜택을 제공할 계획이다. 올해 4월과 10월 두 차례 추가 지정을 예고하고, 기업·대학·연구소를 대상으로 홍보와 컨설팅도 강화할 방침이다.





이효희 우주항공산업국장 직무대리는 "이번에 지정된 우주신기술은 핵심 부품과 장비의 국산화를 앞당기고 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 혁신 기술들"이라며 "우주신기술 지정을 통해 민간이 주도하는 우주산업 생태계를 더욱 견고히 하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

