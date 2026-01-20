본문 바로가기
대구행복기숙사, 입주 대학생 400명 모집…기숙사비 월 27만3000원·식사 한끼 5100원

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.20 10:00

대구시는 중구 수창동 한국사학진흥재단 대구행복기숙사에 입주할 2026학년도 1학기 신규 입사생을 21일부터 2월 3일까지 모집한다.


대구행복기숙사는 지역 대학생과 청년들의 주거 부담을 덜어주고 안정적인 학업 환경을 제공하기 위해 조성된 공공기숙사로, 2023년 3월 개관 이후 합리적인 기숙사비와 우수한 시설로 입사생들에게 높은 만족도를 얻고 있다.

기숙사 사생실은 총 503실 1000명 규모이며, 이번 1학기 신규 모집인원은 기존 연장 거주 희망자를 제외한 약 400명이다. 입주는 6개월 단위로 가능하며, 희망 시 최장 8년까지 거주가 가능하다.


대구경북 지역 대학에 재학중인 만 39세 이하의 학부생 및 대학원생이면 누구나 신청 가능하며, 1차 선정 결과 발표 후 공실이 발생할 경우에는 만 39세 이하 일반 청년도 추가 선발할 예정이다.


기숙사비는 월 27만3000원 수준이며, 기숙사 내 구내식당은 한끼 5100원 정도의 비용으로 이용할 수 있다.


또한 기숙사 내에는 체력단련실, 세탁실, 독서실 등 다양한 편의시설이 마련돼 있어 생활 편의성과 학습 환경을 동시에 제공한다. 특히 무인택배시스템과 생체인식 출입통제시스템을 활용한 24시간 경비체계를 상시 운영해 입사생들이 안심하고 생활할 수 있는 주거 환경을 갖추고 있다.


아울러, 기숙사와 연계된 공공시설 1층에는 취업 준비생을 위한 면접 정장 무료 대여 서비스인 '희망옷장'과 청년 소통 공간인 '청년센터'를 운영하고 있다. 2층 '지역대학협력센터'는 강의실과 멀티스튜디오 등 다양한 규모의 커뮤니티 공간을 마련하고 있으며, 취·창업 정보 제공, 교류 프로그램, 교육 활동 등을 지원한다.


입주 신청은 21일부터 2월 3일까지 대구행복기숙사 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다. 모집 관련 세부 사항은 기숙사 홈페이지 내 공고문을 참고하거나 대구행복기숙사 행정실로 문의하면 된다.


이은아 대구시 대학정책국장은 "대구행복기숙사는 지역 대학생들의 주거 안정뿐 아니라 취·창업 활동까지 아우르는 종합 청년 주거 플랫폼"이라며 "학생들이 쾌적한 환경에서 학업과 미래 준비에 집중할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

