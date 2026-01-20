깨끗한나라, 롯데글로벌로지스와 친환경 자원순환 체계 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합 물류 솔루션 구축 업무협약

친환경 물류 포장 솔루션 공동 개발

깨끗한나라가 롯데글로벌로지스와 친환경 포장 및 통합 물류 솔루션 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

롯데글로벌로지스 강병구 대표(왼쪽 네 번째), 깨끗한나라 이동열 대표(오른쪽 네번째), 깨끗한나라 최현수 회장(오른쪽 세 번째)이 서울 송파구 롯데월드타워에서 업무협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 깨끗한나라

협약식은 19일 서울 송파구 롯데월드타워에서 최현수 깨끗한나라 회장, 이동열 깨끗한나라 대표, 강병구 롯데글로벌로지스 대표가 참석한 가운데 개최됐다.

이번 협약은 물류 과정에서 발생하는 포장재의 환경 부담을 줄이고 포장·운송·재활용이 연계되는 자원순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다. 양사는 물류 현장에서 적용 가능한 포장·물류 개선 방안을 공동으로 추진해 상호 비즈니스 가치를 높여 나갈 계획이다.

우선 양사는 친환경 물류 포장 솔루션 공동 개발을 핵심 협력 과제로 추진한다. 깨끗한나라는 롯데글로벌로지스의 물류 서비스를 위한 친환경 물류 포장 소재를 개발하고, 롯데글로벌로지스는 물류 현장에서 요구되는 성능 기준과 포장 아이디어, 포장 자동화 솔루션을 제공한다. 개발된 포장 솔루션은 공동 특허로 출원하고 시장 확대를 위한 판매 촉진 활동도 함께할 계획이다.

깨끗한나라는 롯데글로벌로지스와 함께 '친환경 자원순환 체계'를 구축한다. 롯데글로벌로지스 물류센터에서 배출되는 골판지를 수급 및 재활용하고 이를 재가공해 롯데글로벌로지스의 고객사 및 협력사에 공급하는 구조다. 이 외에도 깨끗한나라는 롯데글로벌로지스의 물류 자동화 솔루션과 시스템, 택배 및 통합 풀필먼트 운영체계 등을 도입해 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.





깨끗한나라 관계자는 "이번 협약은 포장 솔루션과 물류 운영이 유기적으로 연계되는 협업이라는 점에서 뜻깊다"며 "롯데글로벌로지스와의 협력을 통해 풀필먼트 서비스와 연계한 포장·물류 모델을 단계적으로 고도화하고, 물류 서비스 품질과 운영 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

