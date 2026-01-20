AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우산로 1963m 구간 설정

‘삼양라면’ 탄생한 1963년 기념

강원도 원주시는 삼양식품 원주공장이 위치한 우산동 우산로에 명예도로명인 '삼양불닭로'를 부여했다.

원주시, ‘삼양불닭로’ 명예도로명 부여. 원주시 제공

삼양불닭로는 원주시에서 처음으로 지정된 명예도로명으로, 지역 대표기업인 삼양식품의 지역경제 활성화 및 일거리 창출 공로를 기리기 위해 부여됐다. 부여 구간은 국내 최초 라면인 '삼양라면'이 탄생한 1963년을 기념해 우산로 1부터 우산로 264까지 총 1,963m로 정해졌다.

명예도로명은 법정 주소에는 포함되지 않으며, 인물이나 역사를 기리거나 기업 유치 및 국제 교류를 위해 기존 도로명에 추가로 부여된다. 따라서 법정 주소로는 기존 도로명인 '우산로'를 그대로 사용하면 된다.





원주시 관계자는 "이번 명예도로명 부여가 원주시와 삼양식품 간의 상생 발전에 긍정적인 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

