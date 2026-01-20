제주삼다수, 330㎖ 무게 14% 감량…"연간 플라스틱 180t 저감"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 전 품종 용기 무게 감소 이어 추가 감량

430t 탄소 배출 저감 효과 기대

제주삼다수를 생산·판매하는 제주개발공사는 제주삼다수 330㎖ 용기 무게를 약 14% 추가 감량하는 데 성공했다고 20일 밝혔다.

제주개발공사는 지난해 제주삼다수 전 품종의 용기 무게를 약 12% 줄이며 연간 약 3000t의 플라스틱 사용량을 절감하는 성과를 거둔 바 있다. 이후 친환경 생산 혁신을 지속하기 위해 환경성과 소비자 편의성을 고려한 330㎖ 용기 디자인을 추가 개선했다.

제주개발공사 전경 이미지. 제주개발공사

그 결과 제주삼다수 330㎖ 제품의 용기 무게를 기존 대비 약 14% 감량했으며, 이에 따라 연간 약 180t의 플라스틱 사용량 절감과 약 430t의 탄소 배출 저감 효과가 기대된다.

또한 용기 폭을 줄여 휴대성과 편의성을 개선하는 동시에, 제품 적재 효율을 약 20% 높여 물류 운송 횟수 감소에 따른 탄소 배출 감축 등 물류 혁신 효과도 예상된다. 330㎖ 경량화 제품은 이달부터 본격 출시돼 소비자들에게 선보일 예정이다.

백경훈 제주개발공사 사장은 "지난해 경량화에 이은 330㎖ 제품 추가 혁신은 '2040 플라스틱 제로 제주' 실현을 위한 공사의 일관되고 강력한 의지"라며 "앞으로도 소비자가 신뢰할 수 있는 품질을 유지하면서도 환경에 미치는 영향을 최소화하는 지속 가능한 제품 개발에 앞장서겠다"고 말했다.





한편, 제주개발공사는 환경정책 변화에 따라 올해부터 제주삼다수 전 품종에 재생 원료 10%를 적용해 생산하며 친환경 경영을 실천하고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

