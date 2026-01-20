기아, 부분변경 '니로' 디자인 공개…3월 출시 예정

기아가 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) 니로의 새로운 디자인을 20일 공개했다. 이번에 공개된 니로는 기아가 4년 만에 선보이는 상품성 개선 모델로 한층 정제된 디자인과 향상된 상품성으로 돌아왔다.

기아는 새로운 니로에 브랜드 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드(Opposites United)'를 반영해 완성도 높은 디자인을 구현했다.

외관은 '미래적인 독창성'을 콘셉트로, 절제된 조형미와 간결한 면, 정교한 라이팅 디자인이 어우러져 전동화 시대에 걸맞은 조용하면서도 강렬한 존재감을 드러낸다.

부분변경 니로. 기아 제공

전면부는 수평과 수직의 선을 강조한 '스타맵 시그니처 라이팅' 주간주행등을 적용해 현대적이고 세련된 인상을 준다. 측면부는 매끄럽게 정리된 차체 표면 위에 바퀴 주변 보호 장식과 도어 하단 장식을 더해 SUV 특유의 강인함을 강조했으며, 미래지향적인 디자인의 신규 18인치 알루미늄 휠이 역동적인 분위기를 완성한다.

후면부는 수평을 강조한 과감한 형태의 뒷문 디자인으로 안정감과 함께 차체가 넓어 보이는 효과를 주며, LED 후미등은 차체 디자인과 자연스럽게 이어져 차체 폭을 강조하고 입체적이면서도 생동감 있는 인상을 연출한다.

부분변경 니로. 기아 제공

니로의 실내는 '정제된 강렬함'을 테마로, 기존 디자인 정체성을 계승하면서 날렵한 선과 정밀한 비례를 바탕으로 완성도를 높여 공간감을 넓혔다.

각각 12.3인치의 클러스터와 인포테인먼트 시스템을 통합한 파노라믹 커브드 디스플레이는 미래지향적인 분위기를 주고, 날렵하면서 수평적으로 펼쳐진 대시보드가 공간감을 극대화한다.

부분변경 니로 인테리어. 기아 제공

기아 관계자는 "최초의 친환경 SUV라는 헤리티지를 지켜온 더 뉴 니로는 실용적 가치에 기반한 뛰어난 활용성은 물론, 최신 트렌드를 반영한 완성도 높은 디자인까지 갖춰 고객에게 높은 만족도를 선사할 것"이라고 밝혔다.





기아는 오는 3월 중 니로의 트림별 사양 구성과 판매 가격 등 세부 정보를 공개하고 출시할 예정이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

