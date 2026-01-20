모햇, 지난해 연간 발전량 191GWh로 전년 比 148%↑

2025년 결산 공개…발전 매출 389억원

재생에너지 투자 플랫폼 '모햇'의 지난해 발전량과 발전 매출액이 전년 대비 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다.

모햇을 운영하는 에이치에너지는 20일 이 같은 내용을 담은 '2025년 결산 지표'를 공개했다. 모햇은 에이치에너지가 2020년 공식 출시한 '재생에너지 협동조합' 모델 기반의 재생에너지 투자 플랫폼이다. 조합원의 재원은 전국 지붕 태양광 발전소를 시공하는 데 사용된다. 발전소에서 생산된 재생에너지 전기는 한국전력공사와 발전 자회사 등에 장기 고정 가격 전력구매계약으로 판매하며, 수익은 조합원에게 이자로 지급하고 있다. 복잡한 파생상품이 아닌, 재생에너지 생산 설비에서 발생하는 현금 흐름을 조합원에게 분배하는 구조다.

AD

이번 결산에 따르면 지난해 연간 조합 참여금은 1770억원으로 전년 대비 34% 증가했다. 2020년 출범 후 누적 조합 참여금은 4200억원을 넘었으며 회원 수는 21만 명을 돌파했다.

운영 실적도 증가했다. 2025년 발전량은 191GWh로 전년(77GWh) 대비 148% 확대됐다. 발전 매출은 389억원을 기록해 전년 대비 113% 늘어난 것으로 집계됐다. 분산형 에너지 자산 확대가 견조한 발전 실적과 매출 지표 성장으로 이어지고 있다.

모햇은 신뢰 기반 강화를 위해 회계법인 외부감사를 정기적으로 진행하고 재무·운영 정보를 투명하게 제공하고 있다. 리스크 관리 체계도 갖추고 있다. 모햇은 개별 발전소가 아닌 전체 발전소 포트폴리오에 분산 투자하는 구조를 채택했다. 특정 발전소가 천재지변 등 예기치 못한 상황으로 손실을 입더라도 전체 수익에 미치는 영향을 최소화하도록 설계했다.





AD

함일한 에이치에너지 대표는 "모햇은 전국 소규모 태양광 발전소를 하나의 거대한 에너지 자산으로 만들어 누구나 에너지 자산을 소유할 수 있는 재생에너지 투자자 플랫폼"이라며 "투명한 정보 공개와 체계적인 리스크 관리를 통해 조합원 및 기관 투자자와 함께 지속 가능한 재생에너지 생태계를 확장하겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>