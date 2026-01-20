과기정통부, AI 에이전트 개발 대회 10개팀 선정…27:1 경쟁률

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바이오·로봇 등 과학기술 AI 에이전트 개발

4월에 최종결과 발표…시상식 개최

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 '2026 인공지능 연구동료 경진대회' 트랙2 사전심사 결과를 19일 발표했다.

이번 경진대회는 과학기술 연구에 인공지능(AI)을 효율적으로 활용할 수 있는 방법을 모색하고, 더 나아가 연구 동료로서 AI의 가능성과 한계를 탐색하는 취지로 기획됐다.

트랙2는 과학기술 연구개발을 위한 AI 에이전트 개발 부문으로, 지난 2일까지 약 한 달여간의 참가 신청 접수를 통해 총 272개 팀이 지원했다.

2주간의 서면·종합심사를 통해 AI 에이전트 개발 계획에 대한 파급성, 독창성, 구체성 및 실현 가능성, 검증 방법의 타당성 등을 평가해 27.2:1의 경쟁률을 뚫고 10개 팀이 선정됐다.

산·학·연·병 등 다양한 분야에서 선정된 팀들은 오는 4월 3일까지 그래픽처리장치(GPU) 등 개발 도구 비용 지원 하에 소재, 바이오, 로봇, AI 학습, 연구 지원 등 과학기술 분야에서 활용할 수 있는 AI 에이전트를 개발하게 된다.

본 심사를 거쳐 오는 4월에 최종결과가 발표되고 시상식을 개최한다. 개발된 AI 에이전트는 시연 등의 형태로 국민 누구에게나 공개될 예정이다.

수상 시 최대 1년간 AI 에이전트 추가 개발 및 학습을 위해 슈퍼컴 5·6호기 등을 통한 GPU가 지원된다. 실증 및 활용 확산을 위해 국가과학기술연구회 산하 출연연에 시범 도입도 추진한다. 대상 수상팀에게는 경진대회 성과를 바탕으로 최대 5년간 25억원의 과기정통부 기술사업화 국가연구개발사업이 연계 지원된다.





김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "AI 기반의 연구 패러다임 변화에 맞추어 경진대회뿐만 아니라 R&D 지원사업 등을 바탕으로 AI를 통한 과학기술 혁신을 지속 지원하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

