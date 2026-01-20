조규일 진주시장, 한국이스포츠협회 방문 협력 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아시아 이스포츠 대회 상반기 개최 일정 논의

K-컬처 페스티벌 대회 추진하기로 준비 착수



경남 진주시는 한국이스포츠협회를 방문해 '2026 아시아 이스포츠 대회'의 성공적인 개최를 위한 준비 상황과 협력 방안에 대해 논의했다고 20일 밝혔다.

이번 만남은 조규일 진주시장과 김영만 한국이스포츠협회장, 안현수 경남이스포츠협회장이 한자리에 모여 상호 간 협력체계를 한층 강화하고 대회의 원활한 추진을 위한 실질적인 준비 사항을 공유하기 위해 마련됐다.

조규일 시장 '2026 아시아 이스포츠 대회'의 성공적인 개최 위한 준비 상황과 협력 방안 대해 논의 현장 회의 사진.

이날 만남에서는 ▲대회 일정 논의 ▲준비 관련 동향 ▲관계기관 역할 분담 ▲대회 개최 분위기를 조성하기 위한 사전대회 운영 ▲지역축제와 연계한 문화 페스티벌 및 이벤트·부대행사 등 대회 운영 전반에 대한 진행 상황을 점검했다.

특히 경남·진주 지역 중심의 준비위원회를 우선으로 구성·출범시켜 경기장과 숙박시설, 교통, 자원봉사 등 경기 환경의 전반에 대한 점검과 정비로 대회 준비를 단계적으로 추진하고, 한국이스포츠협회와 긴밀히 공유해 협력체계를 공고히 하기로 했다.

아울러 3~4월 중에 지역 아마추어 이스포츠 대회 등 사전대회를 개최해 시민들의 관심과 참여를 유도하고 국제대회 개최에 대한 공감대와 분위기를 조성하는 데도 힘을 모으기로 했다.

조규일 시장은 "'2026 아시아 이스포츠 대회'는 국가 간의 경쟁을 넘어 교류와 문화가 함께 어우러지는 문화 페스티벌로 개최할 계획"이라며 "한국이스포츠협회 등 관련기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 대회를 차질 없이 준비해 진주시가 아시아 이스포츠 중심 도시로 도약하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

김영만 한국이스포츠협회장은 "한국이스포츠협회는 공신력 있는 대회의 운영 경험과 전문성을 기반으로 진주시와 긴밀히 협력해 대회를 안정적으로 추진해 나가겠다"라고 말했다.





진주시는 성공적인 대회 개최를 위해 관계기관과의 협력을 지속 확대해 선수와 시민, 관람객 모두가 함께 즐길 수 있는 국제 문화·스포츠 축제가 될 수 있도록 준비에 만전을 기할 계획이다.





