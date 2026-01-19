본문 바로가기
나명석 프랜차이즈협회장 공식 취임…"신뢰 회복과 재도약 이끌 것"

한예주기자

입력2026.01.19 17:40

19일 오후 콘래드호텔
제8대·제9대 협회장 이취임식 및 비전 선포식 개회

나명석 한국프랜차이즈산업협회 신임 회장이 19일 취임사를 통해 "프랜차이즈 산업의 신뢰와 재도약을 위한 주요 비전을 통해 산업의 재도약을 이끌겠다"고 밝혔다.


나 회장은 이날 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제8대·제9대 협회장 이취임식 및 비전 선포식'에서 "프랜차이즈 산업은 국가 GDP의 7%를 차지하는 중요한 산업이지만, 일부 부정적 사례로 가장 오해받는 산업이 됐다"면서 이같이 말했다.


그러면서 그는 ▲상생·윤리경영 강화 ▲공제사업 등 복지 강화 ▲K-프랜차이즈 글로벌화 ▲정책·언론 기능 강화를 주요 비전으로 내세웠다.


나명석 프랜차이즈협회장 공식 취임…"신뢰 회복과 재도약 이끌 것" 나명석 제9대 한국프랜차이즈산업협회장. 한국프랜차이즈산업협회
나 회장은 "업계의 상생 확산과 경쟁력 강화, 판로개척을 지원해 협회를 상생 플랫폼으로 만들겠다"며 "윤리위원회를 설치해 윤리경영 인증제를 도입, 자정 노력을 강화하겠다"고 강조했다.


또 "프랜차이즈 공제사업 등을 추진해 가맹점사업자의 안전한 경영과 복지도 지원할 것"이라며 "또 K프랜차이즈 글로벌 진흥본부를 설치해 해외 진출이 어려운 중소 프랜차이즈들과 연대해 해외로 진출, 세계 곳곳에 K-프랜차이즈 거리를 조성하겠다"고 설명했다.


그는 "국회와 정부, 국민들에게 프랜차이즈 산업의 올바른 현실과 순기능을 제대로 알려 과도한 규제 완화, 합리적 대안 제시 및 산업의 신뢰 회복을 추진하겠다"면서 "주요 비전을 통해 프랜차이즈 산업이 세계와 경쟁하는 산업이 될 수 있도록 앞장서겠다"고 했다.


한편, 이날 이취임식은 정현식 제8대 협회장 이임사, 나명석 협회장 취임사 및 비전 선포와 김민석 국무총리 축하 영상을 비롯한 주요 내외빈 축사 등의 순서로 진행됐다. 이어 참석자들은 만찬을 함께 하며 프랜차이즈 산업의 발전을 위한 덕담을 나누고 친목을 다지는 시간을 가졌다.


또 행사에는 협회 관련 상임위 소속 국회의원 13명과 산업부, 공정위, 농식품부 등 정부 부처·기관, 학계·법조계 및 주요 협단체 관계자들과 협회 회원 등 총 500여 명이 참석했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

