광주시 행정통합 대응 조직개편안, 시의회서 제동

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.19 15:55

사전 협의·정원 증원 이견에
행정기구·정원 조례 심사 보류

광주시가 광주·전남 행정통합과 공항 이전 대응을 위해 추진한 조직개편안이 시의회 문턱을 넘지 못했다. 집행부와 시의회 사이 사전 협의 부족과 공무원 정원 조정 문제를 둘러싼 이견이 표면화됐다.

광주시의회는 19일 제340회 임시회를 열고 '행정기구 설치 조례'와 '공무원 정원 조례'를 심의·의결할 예정이었다. 그러나 해당 안건을 다룬 행정자치위원회가 두 조례안 심사를 모두 보류하면서, 이날 본회의는 별도 의결 없이 산회했다.


광주시가 제출한 행정기구 설치 조례안에는 광주·전남 행정통합 추진 실무를 전담할 '행정통합실무준비단'과 공항 이전 대응을 위한 '통합공항미래도시본부' 신설 내용이 담겼다. 공무원 정원 조정 조례안에는 시 공무원 정원을 38명 증원하는 방안이 포함됐다.


행정자치위원들은 조직개편안 심사 과정에서 소관 상임위와의 사전 설명과 협의가 이뤄지지 않았다고 지적했다. 행정통합 추진에 대비해 시의회 공무원 정원도 2~3명 증원하겠다는 집행부의 약속이 필요하다는 요구도 제기했다.


광주시는 시의회 정원 증원 요구에 대해 통합 대상인 전남도의회 정원 증원 상황을 지켜보거나, 통합 특별법 통과 이후 검토하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 이 과정에서 집행부와 시의회 사이 이견이 좁혀지지 않았다.


행정자치위원회는 이에 따라 안건 의결을 보류한 채 추가 논의를 이어가기로 했다. 다음 회기는 다음 달 2일 열릴 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
