본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

산림청 "산불진화 인력·장비 확충…범정부 선제 대응"

대전=정일웅기자

입력2026.01.19 11:02

수정2026.01.19 12:41

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 산불진화 인력과 장비가 대거 확충되고 범정부 차원의 협력체계가 강화된다. 기후변화로 빈번해진 산불 발생과 대형 산불 확산 우려가 커진 데 따른 대응조치다.


산림청은 19일 정부대전청사에서 이 같은 내용을 골자로 '2026년 전국 산불방지 종합대책'을 발표했다.


산림청 "산불진화 인력·장비 확충…범정부 선제 대응" 김인호 산림청장이 19일 정부대전청사에서 '2026년 전국 산불방지 종합대책'을 발표하고 있다. 산림청 제공
AD

종합대책에는 산불 대응 역량 강화를 위해 진화인력 및 자원이 대폭 확충하는 내용이 담겼다. 산림청은 올해 정예 진화인력인 공중진화대를 104명에서 200명, 산불재난특수진화대를 435명에서 555명으로 대폭 증원한다.


담수량과 기동성을 대폭 향상한 다목적 산불진화차량 76대도 신규 도입해 활용한다. 다목적 산불진화차량은 대용량 물탱크를 갖추고 국내 산악지형에서 산불진화에 효과를 낼 수 있는 장점을 가졌다.


2022년 울진·삼척에서 발생한 대형 산불을 계기로 외국산 고성능 산불진화차량을 시범적으로 도입된 이 차량은 수입 단가가 높고 유지·관리에 부담이 큰 단점을 해결하기 위해 국산화를 위한 연구개발 사업을 진행, 2024년 국산화에 성공했다. 차량에는 앰뷸런스 기능·차량 자체 살수를 통한 차체 보호기능·물대포 기능 등이 탑재됐다.


공중진화 활동 강화를 위해 산불 현장에 투입될 헬기도 확충한다. 산림청은 올해 담수량 1만ℓ 용량의 대형헬기 1대를 신규 도입하고 봄철 산불조심기간 동안 총 2만ℓ 용량의 중형헬기 5대를 해외에서 임차해 운영할 계획이다.


산림청 "산불진화 인력·장비 확충…범정부 선제 대응"

특히 범부처 헬기 동원 규모를 기존 216대에서 315대로 대폭 확대하고 골든타임제도를 통합 운영해 산불이 발생했을 때 최단 거리에 위치한 헬기가 30분 이내 현장에 도착, 50㎞ 이내 모든 헬기가 현장에 투입될 수 있도록 하는 등 산불 대응에 신속성을 확보할 계획이다.


동해안·남부권에 국가산불방지센터 2개소(울진, 함양)를 설치·운영하고 봄철 산불조심기간 행정안전부·군·소방청·경찰청·기상청 등 유관기관 관계자로 구성된 국가산불대응상황실을 상시 운영하는 것도 종합계획에 포함됐다.


올해는 산불 대응 단계도 기존 4단계에서 3단계로 개편·운영된다. 또 시·군·구청장의 인접 기관 진화자원 동원 권한을 확대하는 동시에 재난 우려 상황에서는 산림청장이 초기부터 지휘함으로써 선제·압도적 산불진화 활동이 가능하도록 한다. 산불 발생 시 국유림관리소장 및 국가산불방지센터장은 국·사유림 구분 없이 즉시 출동해 국가책임을 강화한다.


이외에도 산림청은 봄철 집중됐던 영농부산물 파쇄 지원을 수확 후 월동 이전부터 시작하고 건축물로부터 25m 이내 입목을 허가 없이 임의로 벌채하는 것이 가능하도록 관련 규정을 개정하는 등 산불 예방 및 피해 최소화에도 무게를 더한다. 산불 관련 위법 행위에 내려지는 벌칙·과태료도 올해 상향할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김인호 산림청장은 "모두가 노력하면 산불은 막을 수 있는 재난"이라며 "산림청은 산불 예방 활동에 총력을 기울이고 산불이 발생했을 땐 선제·압도적 대응으로 국민 안전을 수호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기