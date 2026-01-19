광주시, 日 교토시와 ‘교류의향서’ 체결…문화·청소년 협력 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시-교토시, 국경 넘은 문화 파트너십

문화·청소년 중심 실질 교류 협력 모색

경기 광주시가 일본의 대표적 역사 문화 도시인 교토시와 손을 잡고 미래지향적인 협력 관계 구축에 나섰다.

방세환 광주시장(오른쪽)이 지난 15일부터 17일까지 2박 3일간의 일정으로 일본 교토시를 공식 방문하고 있다. 경기 광주시 제공

광주시는 지난 15일부터 17일까지 2박 3일간의 일정으로 일본 교토시를 공식 방문했다고 19일 밝혔다. 이번 방문은 지난해 4월 교토시 대표단의 광주시 방문에 대한 답방 차원으로 양 도시 간 우호 관계를 공고히 하고 실질적인 교류 협력 방안을 모색하기 위해 추진됐다.

방세환 광주시장을 비롯해 허경행 시의회 의장 등 10명으로 구성된 대표단은 일정 기간 교토시청과 주요 문화시설을 시찰하며 협력 확대 방안에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

대표단은 지난 16일 오후 교토시청에서 마쓰이 코지 교토시장과 시모무라 아키라 교토시의회 의장 등 교토시 관계자들과 공식 면담을 갖고 앞으로 교류 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다

방세환 광주시장이 지난 15일부터 17일까지 2박 3일간의 일정으로 일본 교토시를 공식 방문해 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

양측은 ▲문화·예술 분야 교류 확대 ▲청소년 및 시민 참여형 교류 프로그램 추진 ▲지방정부 간 우호 협력 강화 등을 골자로 한 실무적 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

이 자리에서 방세환 시장은 "전통과 현대가 조화를 이루는 교토시와의 만남이 단순한 친선을 넘어 시민이 체감할 수 있는 실질적인 교류로 이어지길 기대한다"며 오는 4월 광주시에서 개최되는 '2026 경기도체육대회'에 교토시 대표단을 공식 초청했다.

이에 마쓰이 코지 교토시장은 "양 도시는 전통 계승과 시대적 발전을 동시에 추구한다는 공통점이 있다"며 "앞으로 민간단체와 청소년 등 다양한 분야에서 지속적인 교류가 이어지길 바란다"고 화답했다.





방세환 광주시장이 지난 15일부터 17일까지 2박 3일간의 일정으로 일본 교토시를 공식 방문해 로쿠베이 가마를 시찰하고 있다. 경기 광주시 제공

한편 광주시는 이번 방문을 계기로 교토시와의 교류 범위를 단계적으로 확대하고, 시민 중심의 국제교류 프로그램을 통해 '세계적 문화도시'로서의 위상을 강화해 나갈 방침이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

