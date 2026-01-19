[클릭 e종목]"큐에스아이, 로봇 인지 능력 핵심부품 국산화"

독립리서치 지엘리서치는 19일 큐에스아이에 대해 로봇 인지 능력 구성 핵심 부품인 '수직공진표면발광레이저(VCSEL)' 국산화 및 수직계열화를 추진하고 있다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "큐에스아이는 광반도체기업으로 레이저다이오드(LD) 기반 광원 및 모듈을전문으로 개발하고있다"고 소개했다. 이어 "다품종, 고객맞춤형 제품 공급역량을 바탕으로 산업용 센서, 로봇, 프린터 등 다양한 응용처에서 글로벌 고객군을 확보해왔다"고 했다.

박 연구원은 "최근 피지컬AI 확산 국면에서 로봇의 인지능력을 구성하는 핵심부품인 VCSEL의 국산화 모멘텀을 보유하고있다"며 "VCSEL은 940, 850, 795nm파장대에서 단일 및 다중접합구조를 구현한다"고 설명했다.

그는 "스마트폰3D 센싱·페이스 ID, 자동차LiDAR, 차량내 센서, 산업용 정밀센싱 및 히팅 등으로 적용 범위를 확대하고 있다"고 덧붙였다.

박 연구원은 "큐에스아이 기술력 핵심은 940nm 대역에서 8중접합(8J) 이상 다중접합 VCSEL을 구현하고, 이를 기반으로 160W급 고출력·다채널(56~64채널이상) VCSEL 어레이광원을 개발하는 데 있다"고 분석했다.

아울러 "다중접합·터널정션설계와 공진기구조 최적화를 통해 저발산각을 구현하고, 고출력과 빔 품질을 동시에 만족시키는 방향으로 기술을 고도화하고 있다"며 "정밀 3D 인지에 유리한 광 특성과 함께 장거리·고해상도 구현이 가능한 로봇용 FlashLiDAR 광원 스펙을 직접 겨냥한다"고 강조했다.





그는 "국책과제 개발은 VCSEL 광원 스펙 확보 → LiDAR 모듈 성능으로 연결 → 양산형 패키징 및 신뢰성 검증으로 이어지는 구조"라며 "개발 진척이 누적될수록 로봇 센서 밸류체인내 포지셔닝은 점진적으로강화될 것"이라고 예상했다.





