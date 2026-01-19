SK바이오사이언스, '송도 시대' 본격 개막…글로벌 R&PD 센터 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3772억 투자 국내 최대규모…연구·공정 원스톱 체계 구축

글로벌 네트워크·차세대 백신 플랫폼 강화로 성장 가속화

SK바이오사이언스가 본격적인 송도 시대를 열었다.

인천 연수구 송도에 위치한 SK바이오사이언스 글로벌 R&PD 센터 전경. SK바이오사이언스.

SK바이오사이언스는 인천 송도국제도시에 구축한 '글로벌 R&PD(Research & Process Development) 센터'로 본사 및 연구소 이전을 완료하고, 19일부터 공식 업무에 돌입했다고 밝혔다. 이번 송도 이전은 단순히 기업의 물리적 거점을 옮기는 것을 넘어 제조 중심이었던 송도 클러스터를 고도화된 연구 기반 허브로 진화시키는 전환점이 될 것이라는 게 SK바이오사이언스의 설명이다.

글로벌 R&PD 센터는 토지, 건축, 설비 등을 포함해 총 3772억원이 투입된 대규모 연구·공정개발 허브다. 대지면적 3만414㎡, 연면적 6만 4178㎡ 규모의 지하 2층~지상 7층 건물로, 연구개발(R&D)과 공정개발(PD), 품질 분석 기능을 하나의 개발 흐름으로 연결하도록 설계됐다.

특히 이 센터는 백신 연구에 전용화된 국내 최고이자 최대 수준의 시설을 갖췄다. 메신저리보핵산(mRNA), 단백질 재조합, 바이럴 벡터 등 차세대 백신 플랫폼 연구를 위한 전문 실험실과 디지털 기반 협업 환경을 구축해 다양한 백신 모달리티에 대한 연구와 공정 검증을 안정적이고 효율적으로 수행할 수 있다.

그동안 상업 생산시설인 안동 'L HOUSE'에서 일부 병행해야 했던 연구 공정을 센터 내로 통합하기 위해 글로벌 수준의 파일럿 랩(Pilot Lab)도 구축했다. 이를 통해 초기 플랫폼 연구부터 공정 설계, 스케일업, 기술 검증 및 이전까지 전 과정을 단일 공간에서 수행하는 '원스톱 개발 체계'가 완성돼 개발 속도와 완성도를 동시에 높일 수 있게 됐다.

공간 설계에는 SK바이오사이언스만의 조직 문화를 구축하려는 의지가 반영됐다. 전 층이 개방형 계단으로 연결된 구조를 통해 구성원 간 이동과 소통, 협업을 자연스럽게 촉진하도록 했으며, 로비는 세포(Cell)의 연결을 모티프로 디자인됐다. 또 그룹의 역사와 창업정신을 시각화한 '패기월(Passion Wall)'을 설치해 공간의 상징성을 더했다. 1층에는 100명 이상의 인원을 수용할 수 있는 오픈형 행사 공간과 다양한 형태의 중-소형 회의 공간들이 마련돼 사내외 이벤트뿐 아니라 글로벌 파트너사, 정부, 국제기구 등의 방문객을 대상으로 한 교류 프로그램 운영이 가능하다.

SK바이오사이언스는 송도 글로벌 R&PD 센터를 기반으로 폐렴구균 등 프리미엄 백신 포트폴리오를 강화하고 독감을 포함한 주요 백신 개발 역량을 확대할 방침이다. 아울러 mRNA 및 인공지능(AI) 기반 플랫폼 확장, 감염병혁신연합(CEPI), 세계보건기구(WHO), 게이츠재단 등 국제기구 및 기관과의 글로벌 공동 프로젝트 확대, 자회사 IDT바이오로지카와 연계한 사업 확장 등 중장기 전략을 추진한다.





안재용 SK바이오사이언스 사장은 "송도 글로벌 R&PD 센터 입주는 단순한 사옥 이전을 넘어 회사의 중장기 성장 전략을 실질적으로 구현하는 인프라를 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "이 공간을 기반으로 연구와 공정, 글로벌 협력이 하나의 성장 구조로 연결되면서 세계 보건 향상에 기여하고 글로벌 기업으로 도약하는 혁신을 지속하겠다"고 말했다.





