삼척시, ‘중입자 국제 심포지엄’ 개최…폐광지 미래 암 치료 메카로 띄운다

'중입자로 새 미래를 여는 2026 삼척 국제 심포지엄' 22~23일 개최

강원도 삼척시는 오는 22일부터 23일까지 이틀간 쏠비치 삼척 그랜드볼룸에서 '중입자로 새 미래를 여는 2026 삼척 국제 심포지엄'을 개최한다.

'중입자로 새 미래를 여는 2026 삼척 국제 심포지엄' 개최 포스터. 삼척시 제공

이번 심포지엄은 석탄산업 전환지역의 지속 가능한 미래를 모색하고, 중입자 가속기 기반 암치료 산업의 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 국내외 전문가와 시민들이 함께 참여해 의료산업의 새로운 가능성을 공유하고, 지역 산업 전환의 해법을 모색하는 자리가 될 전망이다.

특히 삼척시는 지난해 12월 프랑스와 벨기에를 방문해 중입자 치료센터 건설 현장과 입자가속기 제조사 등을 직접 확인하고, 도계 지역에 적합한 의료산업 클러스터 조성을 위한 추진 방안을 확인한 바 있다. 이러한 준비 과정을 바탕으로 이번 심포지엄은 국제 협력과 기술 교류의 실질적 계기가 될 것으로 기대된다.

행사 첫날에는 프랑스, 벨기에, 일본 등 해외 전문가의 기조연설과 대만·일본·한국의 사례 발표, 패널토론 등이 진행되며, 둘째 날에는 미국 전문가의 발표와 한국 내 의료산업 사례 공유 등이 이어질 예정이다.





삼척시 관계자는 "중입자 가속기 기반 의료산업은 폐광지역의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있다"며 "이번 심포지엄을 통해 국제적 협력 기반을 다지고, 지역 산업의 미래를 함께 설계하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

