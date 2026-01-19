성동구, ‘장애인가정 출산지원금’ 신설…출생아 1인당 100만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시 지원금 합산시 총 220만원 받아

서울 성동구(구청장 정원오)가 장애를 가진 부모의 출산과 양육에 대한 경제적 지원을 확대하기 위해 올해부터 '장애인가정 출산지원금'을 지원한다고 19일 밝혔다.

장애인의 날 행사에서 소통 중인 정원오 성동구청장(왼쪽). 성동구 제공.

장애인 가정은 임신과 출산, 육아 과정에서 비장애인 가정보다 더 높은 의료비와 돌봄 비용을 지출하는 등 현실적인 부담에 직면하는 경우가 많다. 이에 구는 장애인 가정의 경제적 부담을 완화하기 위해 이번 지원금을 신설했다.

'장애인가정 출산지원금'은 출생아 1인당 100만원이며, 신생아 출생일 기준 6개월 전부터 신청일 현재까지 성동구에 주민등록을 두고 거주 중인 부 또는 모가 장애인인 가정이 대상이다.

해당 지원금은 서울시 출산지원금 120만원과 합산 수령이 가능해 성동구 거주 장애인가정은 출생아 1인당 총 220만원의 혜택을 받게 된다.

한편, 성동구는 출산지원금 외에도 장애 친화적 정책을 선도적으로 추진하고 있다. 발달장애인과 그 가족을 위한 돌봄 서비스를 확대하고, 장애인의 사회활동 참여를 위해 '발달장애인 배상책임 보험'을 지난해 전국 최초로 시행했다. 또한 무장애(Barrier-Free) 도시 환경을 조성하는 '모두의 1층 사업'과 장애인 편의 시설 설치 및 개선 사업도 지속적으로 추진하고 있다.





정원오 성동구청장은 "이번 지원금은 장애로 인해 발생하는 양육의 초기 비용 부담을 덜고, 출산이 진심으로 환영받는 사회를 위한 필수적인 투자"라며 "앞으로도 장애인 가정의 생애 주기별 어려움을 세심히 살피고, 전국 최고 수준의 포용적인 장애인 복지를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





