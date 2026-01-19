홈앤쇼핑, '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 생방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈앤쇼핑이 '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 방송을 20~21일 이틀에 걸쳐 오후 5시 40분 생방송으로 진행한다.

홈앤쇼핑 '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 방송. 홈앤쇼핑

이번 방송은 지난해 11월 1차 방송 이후 두 번째로 선보이는 대결로, 20일에는 팽현숙의 소곱창전골이 소개된다. 깨끗하게 손질한 소곱창에 비법 양념 육수를 더해 얼큰하면서도 깊은 맛을 구현했으며, 사누끼 우동사리 2팩을 함께 구성했다.

21일에는 이봉원의 바름원 차돌짬뽕전골이 방송된다. 자극적인 맛을 줄이고 고기 육수 기반의 한식 스타일 소스를 적용해 깔끔한 맛을 살렸으며, 면사리 3팩을 추가 증정한다.

방송과 연계한 이벤트도 진행된다. 21일까지 이벤트 페이지에 댓글을 작성하면 자동 응모된다. 해당 상품을 라이브 방송에서 구매하면 경품 당첨 확률이 높아지며, 경품은 각 방송당 홈앤쇼핑 적립금 50만원이다.





홈앤쇼핑 관계자는 "추운 겨울 집에서도 든든한 한 끼를 즐길 수 있도록 전골 메뉴를 준비했다"며 "곱창전골과 차돌짬뽕전골 중 취향에 따라 선택하는 재미도 느껴보시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

