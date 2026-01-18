본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"김영록 출판기념회 정치거물 총집결… '광주·전남 통합' 구심점 확인"

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.18 19:25

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전·현직 정치인 포함 약 2만여명 행사 참석
광주·전남 통합 추진 배경·향후 구상 밝혀
수도권 일극 탈피…충청권보다 먼저 가야
청년 정착·전략산업 유치 광역정부 구상 제시
어린시절 회상 '비 내리는 고모령' 불러 호응

"김영록 출판기념회 정치거물 총집결… '광주·전남 통합' 구심점 확인" 김영록 전남도지사(사진 오른쪽 3번째) 가 18일 나주 한국에너지공대 대강당에서 열린 자신의 출판기념회에서 광주전남행정통합 등 현안 해결 및 지역발전을 위한 방향을 제시하고 힘찬 도약을 약속했다. 심진석 기자
AD

김영록 전라남도지사가 새로운 호남으로의 대전환을 약속했다.


김 지사는 18일 전남 나주 한국에너지공대(KENTECH) 대강당에서 '김영록 아카이브 국가균형발전과 광주·전남 대통합의 새 길을 열다'를 주제로 출판기념회(저서 '김영록의 진심정치', '김영록의 모두를 위한 정책')를 열었다.


이날 행사엔 강기정 광주광역시장, 박지원·신정훈·박균택·정진욱·안도걸·정준호 국회의원, 송영길 소나무당 대표, 김태균 전남도의회 의장,김대중 전라남도교육감 등 정치인 및 교육인, 광주·전남 시도민, 지지자 등 약 2만여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 권노갑 더불어민주당 상임고문을 비롯해 허경만·박준영 전 전남도지사 등 원로급 인사들이 대거 참석해 행사의 무게감을 더했다.

"김영록 출판기념회 정치거물 총집결… '광주·전남 통합' 구심점 확인" 18일 전남 나주 한국에너지공대(KENTECH) 대강당에서 열린 출판기념회 '김영록 아카이브' 행사에 김영록 지사를 지지하는 시도민들이 참석해 응원 메시지를 전달하고 있다. 심진석 기자

이날 행사는 1부 사인회 및 기념촬영, 2부 축사·축하영상, 북콘서트, 사인회 순으로 진행됐다.


권노갑 상임고문은 축사를 통해 "김영록 전남지사는 고 김대중 대통령의 정신을 앞장서 계승하고 있다"며 "과거 50여 년간 고초 속에서도 민주주의를 지켜온 김 대통령의 뜻을 이어 광주와 전남 통합의 길을 완주해 주길 바란다"고 밝혔다.


박지원 의원은 "광주·전남 행정통합 선언으로 이제는 미래로 함께 가야 할 때"라고 강조했고, 강 시장은 "꼭 통합을 이뤄내겠다. 통합이 되면 김영록 지사의 진심 정치의 힘이라고 본다"고 말했다.


문재인 전 대통령은 축전을 통해 "말보다 책임이 먼저라는 원칙을 김 지사는 온몸으로 실천해 왔다"며 "그 진심이 있었기에 민선 7·8기 전남은 놀라운 약진을 이룰 수 있었다. 앞으로도 전남의 미래를 밝히는 등불이 되길 바란다"고 전했다.


우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 이언주 수석최고위원, 정세균·문희상 전 국회의장, 이철우 경북도지사 등도 축하영상을 보내 김 지사를 응원했다.

"김영록 출판기념회 정치거물 총집결… '광주·전남 통합' 구심점 확인" 김영록 전남도지사가 출판기념회 본 행사 중 하나로 진행된 북콘서트에서 지역 현안들에 대한 설명을 하고 있다. 심진석 기자

이어진 북콘서트에서 김영록 지사는 지역 최대 현안인 광주·전남 행정통합 추진 배경과 향후 구상을 직접 설명했다.


김 지사는 "강기정 시장이 행정통합을 먼저 제안했다고 알려졌지만, 사실은 전남도가 먼저 제안해야 하는 상황이 있었다"라며 "강 시장은 분명히 이에 화답할 것이라는 확신이 있었고, 지역 국회의원들이 적극적으로 힘을 보태주면서 순조롭게 진행되고 있다"고 말했다.


또 "무안공항 군공항 이전 문제로 광주와 불편했던 시기도 있었지만, 지난해 12월 17일을 기점으로 실마리가 풀렸다"며 "행정통합을 본격적으로 추진할 수 있는 원동력이 마련됐다"고 밝혔다.


김 지사는 "수도권 일극 체제를 넘어 충청권보다 먼저 광주·전남이 행정통합이라는 큰 틀을 완성해 정부가 약속한 주요 전략산업들을 선제적으로 유치하고, 지역 청년들이 좋은 일자리를 찾고, 광주와 전남에서 미래를 설계할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 김 지사는 이날 행사 도중 어려웠던 어린 시절을 회상하며 '비 내리는 고모령'을 불러 참석자들의 큰 박수와 호응을 받았다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기